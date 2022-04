Disney anuncia maior evento da Pixar em São Paulo

A Disney anunciou que está preparando o maior evento da Pixar em extensão já realizado. O “Mundo Pixar”, uma experiência imersiva pelas histórias dos filmes do estúdio, com patrocínios máster de Bradesco e next, acontecerá de julho a outubro, no Shopping Eldorado, em São Paulo.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.

O espaço contará com 2.800 metros quadrados de área total, divididos em espaços temáticos e interativos inspirados nos filmes UP: Altas Aventuras, Toy Story, Carros, Divertidamente, Soul, Ratatouille, Procurando Nemo, entre outros, além de uma loja exclusiva com produtos licenciados, que poderá ser acessada também por não-visitantes.

“A Disney Brasil traz a maior experiência imersiva já realizada para contar as principais histórias da Pixar. O evento terá 90 dias e será uma grande oportunidade para os fãs da marca. É um projeto de grande complexidade, mas estamos muito contentes de oferecer essa oportunidade incrível ao nosso público”, comenta José G Franco, head de Live Entertainment & Special Events e Cinema no Brasil.

“Estamos felizes e muito confiantes no sucesso do evento. O Mercado Livre estará conosco com a loja oficial Mundo Pixar, primeira vez que a marca irá operar uma loja física no Brasil. Será o maior evento da Pixar já realizado pela Disney América Latina”, diz Giselle Ghinsberg, Head de Ad Sales & Partnerships no Brasil.

O início das vendas dos ingressos do “Mundo Pixar” está previsto para o final do mês de abril, através da ticketeira oficial Eventim. Já a pré-venda exclusiva acontecerá 5 dias antes da abertura oficial do evento, com concessão de desconto exclusivo de 20% (vinte por cento) para os clientes dos cartões de débito e crédito Bradesco, next e Bradescard, de todas as bandeiras, com direito à venda de até 4 (quatro) ingressos por CPF.