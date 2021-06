Dicas de decoração para deixar o quarto mais aconchegante

Aqueles que vivem na região sul e sudeste de nosso país sabem muito bem como é difícil enfrentar as temperaturas mais rigorosas do inverno brasileiro. É complicado enfrentar o frio dentro das nossas construções que não são preparadas de modo adequado para essas situações. O incômodo maior vem, sobretudo, no período da noite. Mas, melhorando a decoração de quarto das residências, podemos amenizar o problema.

O texto a seguir traz uma lista de ideias de soluções que podemos implementar na decoração de quarto de nossos imóveis no período do inverno. A ideia é garantir que todos possam ter uma noite mais agradável e quentinha em dias de baixa temperatura. Confira.

Instalação e equipamentos

Quarto de casal em casa de madeira aconchegante. Quarto de casal em casa de madeira aconchegante.

Algumas pessoas no Brasil podem achar curiosa essa ideia de preparar os ambientes de casa para enfrentar o inverno mais rigoroso. Acontece que essa é, de fato, a realidade para muitas famílias que vivem no nosso país.

Mesmo com a situação do Aquecimento Global, a temperatura nas regiões mais ao sul do território castiga aqueles que vivem em residências que não estão bem climatizadas.

O ideal seria que, desde a concepção do projeto arquitetônico, já se pensasse numa maneira de isolar bem os ambientes do frio. Nas regiões de colonização europeia, é comum vermos casas feitas de madeira e pedra.

Já aquelas residências feitas em um sistema comum de construção precisam ter a temperatura interna regulada através de equipamentos especiais. Para o quarto, por exemplo, podemos pensar em ar-condicionado e lareira.

Aliás, falando especificamente das lareiras, existem vários modelos diferentes. A tradicional, alimentada pela queima de lenha, é sempre muito bem quista em termos estéticos.

Porém, ela não é nada ecológica e pode representar um risco à segurança das pessoas. Melhor seria a utilização de uma lareira elétrica - que até mesmo pode ser embutida em marcenarias que imitam as torres das lareiras à lenha.

Mudança de revestimentos

Ambiente com papel de parede neutro, cabeceira de madeira, arandelas metálicas brancas, criado mudo suspenso, almofadas com estampa escura e baú em marcenaria branca. Ambiente com papel de parede neutro, cabeceira de madeira, arandelas metálicas brancas, criado mudo suspenso, almofadas com estampa escura e baú em marcenaria branca.

Óbvio que utilizar lenha, gás ou eletricidade representa um gasto considerável no nosso orçamento do mês. Talvez não seja preciso tudo isso.

Se prepararmos bem o ambiente, com revestimentos, móveis e acessórios que regulam as temperaturas, já pode ser suficiente. De todos os materiais possíveis de serem utilizados, a madeira é, sem dúvidas, a melhor opção para deixar os ambientes mais confortáveis - um excelente isolante térmico.

Isso quer dizer o quê? Que quanto mais elementos neste material nós tivermos no quarto, mais quentinho esse ambiente irá parecer ser. Isso inclui não só a cobertura de piso, mas um possível painel de cabeceira e até mesmo móveis como guarda-roupa.

E além da madeira regular a sensação térmica, ela também pode mudar a impressão visual que as pessoas têm do cômodo, enxergando este cenário como mais sendo acolhedor.

Pisos e janelas

Na área íntima encontramos duas suítes, a de hóspedes e a master. Na área íntima encontramos duas suítes, a de hóspedes e a master.

É claro que não poderíamos terminar esse texto sem lembrar de mais dois itens de revestimento que podem melhorar as decorações de quarto. Seriam eles os tapetes e as cortinas.

Para o período do inverno, seria preciso utilizar aquelas peças mais espessas, ajudando a bloquear mais a passagem do frio para o ambiente. São exemplos de tecidos para cortinas mais encorpadas: linhão, jacquard, veludo e sarja.

Lembrando que, quando chegar o período da primavera e do verão, é melhor que esses itens sejam trocados por outros, mais leves e, talvez, até mais claros também.

Nova roupa de cama

Quarto de menino com detalhes que remete ao lado urbano. parede com painel de tijolinhos aparentes, sinalização, cortina, prateleira, ar-condicionado, cabeceira de madeira, almofadas coloridas e um futon lateral. Quarto de menino com detalhes que remete ao lado urbano. parede com painel de tijolinhos aparentes, sinalização, cortina, prateleira, ar-condicionado, cabeceira de madeira, almofadas coloridas e um futon lateral.

Assim como devemos trocar os tapetes, cortinas e mais acessórios de decoração com a passagem das estações do ano, devemos também trocar as roupas de cama.

No inverno, iremos precisar de muito mais camadas de proteção. Mas, justamente, se valer disso para deixar os cenários mais atraentes ao olhar, destacando ainda mais a área da cama.

São itens indicados para arrumação de cama no inverno, e como devem ser arrumados - na ordem:

lençol de baixo com elástico e sobre de 20 cm com relação à medida do colchão; lençol superior; edredom, dobrado em 30 cm próximo à cabeceira da cama; colcha; manta, dobrada em três partes como peseira; 4 travesseiros com fronhas, perto da cabeceira; e jogo de almofadas, frente aos travesseiros.

Ornamentos em cores quentes

Quarto com criado mudo em marcenaria branca, tapete de pelinho preto, cama de casal com cabeceira de madeira e janela com cortina. Quarto com criado mudo em marcenaria branca, tapete de pelinho preto, cama de casal com cabeceira de madeira e janela com cortina.

Lembra que falamos anteriormente sobre como o uso da madeira em decoração de quarto pode transformar a percepção que temos deste ambiente em termos visuais? Bem, isto tem a ver com a sua textura e principalmente as suas tonalidades de cor.

Exatamente, as cores têm um papel fundamental no planejamento de interiores, fazendo com que os ambientes pareçam mais frios, sóbrios e monótonos ou quentes, alegres e despojados.

Eis algumas opções de cores ou combinações de cores indicadas para quartos de casas localizadas em regiões de clima frio: castanho e marrom; tons terrosos e variações de vermelho; tons de verde, como verde musgo e verde pálido; variações de cinza; amarelo queimado e azul escuro.

Essas dicas de decoração de quarto para o inverno foram criadas pela equipe Viva Decora.