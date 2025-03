Diageo lança primeiro clube feminino de Whisky do Brasil

"Se falarem que Whisky é forte demais para mulher, agora eu respondo: Fortes são elas." A frase da advogada capixaba Fayda Belo fez eco como manifesto no lançamento do Delas Clube de Whisky Feminino, iniciativa da Diageo em parceria com a EXAME.

No encontro realizado nesta quarta-feira, 26, cerca de 25 convidadas foram recebidas para uma programação que incluiu talk, experiências e network. A temática principal? A quebra de estereótipos na atualidade e também em torno do consumo da bebida, tradicionalmente associada ao público masculino.

Além de degustar Whiskys premiados da marca liderada no Brasil pela executiva Paula Lindenberg, executivas e formadoras de opinião que integraram o grupo vivenciaram uma experiência conduzida pela bartender Vitória Kurihara, premiada no World Class Competition 2024, considerado a "Copa do Mundo" da coquetelaria.

Entre os rótulos, Johnnie Walker, Taliskey, Cardhu e Singleton. As participantes também foram recebidas pelo celebrado Blue Label, da Johnnie Walker, uma combinação rara de whiskys escoceses exclusiva e do segmento de luxo que chega a custar R$ 3 mil a garrafa.

Não faltou ainda, um brinde final com blends preparados por cada uma das mulheres presentes, para celebrar os avanços e conquistas individuais e coletivos rumo a equidade de gênero, que ambas as marcas fomentam e apoiam.

Convidadas do encontro de lançamento do Delas, Clube de Whisky Feminino, oferecido por Diageo e EXAME. (Mariana Pekin/Exame)

Uma história de resistência

A noite foi aberta com um talk conduzido por Lia Rizzo, editora da EXAME, com a presença de Fayda Belo. Mulher negra e filha de mãe solo, a advogada é natural do sul do Espírito Santo.

Já era mãe de dois filhos quando decidiu cursar direito. Com o apoio do marido, concluiu a graduação com louvor. Um ano antes de se formar, passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) com nota máxima.

"Fez diferença, claro, ter um parceiro que me apoiava e entendia que o meu lugar era onde eu quisesse. Virei noites estudando, porque sentia que não bastava ser boa. Eu precisava ser a melhor", disse.

A jornada foi repleta de adversidades mas, ela conta, a força veio do grande sonho que cultivava desde pequena: ser advogada. Ao contar sua história, Fayda lembrou dos muitos momentos em que sua força e persistência fizeram a diferença, sobretudo para acessar e perseverar no caminho da educação.

"Lembro até hoje quando minha mãe dizia que este era um instrumento que eu podia usar tanto para mudar a minha vida, como para transformar as realidades do mundo", contou.

Fayda destacou ainda que, embora estimule e exalte muito a força feminina, nenhuma mulher deve ser vista como uma "guerreira" para alcançar seus objetivos, mas sim como alguém com o direito e o potencial de escolher e traçar seu próprio destino.

Advogada, Fayda Belo foi a convidada especial do encontro cujo tema central foi a força feminina, em conversa conduzida por Lia Rizzo, editora da EXAME. (Mariana Pekin/Exame)

Depois de concluir a graduação, Fayda se especializou em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios. Hoje, ela é uma influenciadora digital, conhecida por explicar de maneira acessível conceitos jurídicos e usar sua experiência para dar visibilidade a questões de gênero, raça e empoderamento feminino.

"Inovação para mim é criar espaços que não existem. Meu sonho foi difícil, porque a mesa de discussões do direito da mulher é predominantemente branca," acrescentou.

Participação feminina

Dados recentes do setor confirmam mostram que o consumo de whisky entre mulheres aumentou para 32% e segue crescendo, revelando uma mudança cultural que vai além do mercado.

A história de Fayda Belo é um exemplo de resistência e luta por equidade, como também um símbolo de uma geração de mulheres que se recusa a aceitar esteriótipos como limites.

No universo do whisky, ela vê a bebida como mais do que um simples hábito de consumo, uma celebração de autonomia e empoderamento entre mulheres, que agora sentem ter mais escolhas.

"Nós nunca fomos frágeis. Força é sobre ter e poder fazer as minhas escolhas, sem nos colocarem em caixinhas," refletiu.

A indústria tem reconhecido e incentivado a participação feminina, com marcas como Johnnie Walker desenvolvendo cada vez mais iniciativas direcionadas a esse público. Entre as mais recentes, está a campanha "Forte São Elas", lançada em 2024 pela Diageo. Com um filme protagonizado pela atriz Alice Braga, a peça exalta a força feminina e reforça que, não obstante aos desafios, elas seguem em frente.

Não a toa, no lançamento do Clube do Whisky, cada gole foi mais do que uma degustação. Foi um ato de liberdade.