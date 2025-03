Especial Trajetórias: Andréa Alvares, a pioneira da responsabilidade socioambiental

Atual líder do Fundo FamaGaia, ferramenta de financiamento da sociobioeconomia, Andrea Alvares foi das mulheres que desbravou alguns territórios para muitas que vieram em seguida, após suas passagens por empresas como P&G, PepsiCo e Natura.

Ser uma grande executiva, porém, não era o seu sonho. Queria, na verdade, ter sido bailarina clássica. Contudo, quando chegou a hora de cravar os primeiros passos futuros, decidiu cursar Administração na Fundação Getúlio Vargas.

Tempos depois, entrou na P&G, onde se apaixonou por marketing estratégico. "A combinação de planejamento estratégico com pesquisa de mercado, envolvendo subjetividade e racionalidade, foi o que mais me encantou", lembra.

Não demorou para se destacar no mercado e assumir diversas posições de liderança, incluindo a presidência de bebidas da PepsiCo no Brasil. Se tornando, aos 39 anos, uma das primeiras mulheres a ocupar uma posição de poder no setor de alimentos no Brasil. O fato gerou grande repercussão na mídia.

Mas o pioneirismo em sua trajetória também está na atuação em ESG - antes mesmo, aliás, de a sigla exitir. Quando surgiu a oportunidade de assumir a vice-presidência de Sustentabilidade e Operações na Natura, Andrea abraçou não somente o desafio em uma gigante nacional de cosméticos, como também a missão de explorar a responsabilidade corporativa de uma nova e mais abrangente forma.

Foram cerca de sete anos na companhia, apoiando ações que tornaram a Natura símbolo de sustentabilidade. E fizeram da própria executiva, uma das maiores referência no tema no país. Chegou a hora então, de encarar a primeira pausa em suas mais décadas trabalhando.

"Tirei um sabático para repensar meu caminho, queria saber como alocar minha energia da melhor forma possível", explica ela, que manteve neste período, apenas a atuação em conselhos e organizações dedicadas a sustentabilidade, como o Instituto Ethos e o Instituto Shell.

Transformação socioambiental e de si mesma

O Fundo FamaGaia é uma iniciativa que visa apoiar bioeconomia e projetos que promovem a regeneração ambiental e a inclusão social. O fundo trabalha com comunidades indígenas, quilombolas e projetos de agroecologia, sempre com foco em proteger ecossistemas críticos como a Amazônia e o Pantanal.

"Investir diretamente nesses povos é uma forma de reparação histórica e um caminho para fortalecer o combate às mudanças climáticas", explica Andrea, que encontrou na nova posição, uma forma de continuar e expandir seu legado de inovação para impacto. "O foco agora é expandir nosso alcance e levar mais impacto para todos os biomas do Brasil", diz Andrea.

Na nova fase, a executiva passou a ser mais seletiva sobre onde investir sua energia. “O tempo é a coisa mais preciosa que temos. A gente aprende isso mais tarde, depois dos 40", reflete ela. "Agora que tenho que fazer escolhas, posso decidir onde dedicar minha energia para gerar o maior impacto possível."

A executiva diz acreditar que a reinvenção é essencial para qualquer pessoa, independentemente de idade ou gênero. "Reinvenção é fundamental, independente da idade ou gênero, porque é isso que nos mantém vivos e conectados com o que realmente importa", afirma. Para ela, a curiosidade e o desejo de aprender sempre foram motores de sua trajetória. "Eu sempre gostei de aprender, experimentar e me aventurar", diz.

Não por acaso, mesmo com um currículo cheio de muitos predicados, sua forma preferida de se descrever seja como uma pensadora independente, um espírito questionador que, ao longo de sua trajetória, sempre buscou transformar desafios em oportunidades.

"Sempre questionei o status quo e busquei alternativas, não só para minha carreira, mas também para o mundo em que vivemos", conta.