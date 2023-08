Johnnie Walker Blue Label apresenta novo conceito 'Merece um Blue' em campanha com Seu Jorge

Johnnie Walker Blue Label, rótulo da marca de scotch whisky, acaba de lançar um novo conceito para convidar as pessoas a celebrarem as conquistas que têm ao longo da vida: Merece um Blue. E para traduzir a mensagem, a marca anuncia uma campanha protagonizada pelo cantor e multi artista Seu Jorge.

Com um líquido produzido a partir de uma combinação rara de uísques escoceses, processo para o qual apenas um a cada dez mil barris é selecionado, Johnnie Walker Blue Label é um item único. E diante da exclusividade da bebida, a marca Blue Label se consolidou no segmento de luxo no Brasil e no mundo.

Agora, com o conceito "Merece um Blue", em campanha desenvolvida pela agência Index, o rótulo expande sua comunicação para um público mais amplo, e evidencia que os momentos significativos merecem ser celebrados com uma bebida extraordinária e única. A campanha busca desmistificar ocasiões de consumo e aproximar a marca de novos consumidores, encorajando-os a encontrarem não só conquistas memoráveis, como também momentos cotidianos que merecem ser celebrados.

Por transitar entre a cultura popular e o nicho do luxo como poucos, a escolha do Seu Jorge como principal personagem para traduzir o conceito ao público é estratégica. Com mais de duas décadas de carreira na área musical, o artista está consolidado como um ícone da cultura brasileira nos palcos e salas de cinema de todo o mundo, além de colecionar grandes feitos em diversas áreas da arte. É uma personalidade que sabe o valor das conquistas como ninguém.

E foi exatamente para cantar e encantar o público com suas histórias de conquistas que ‘Merecem um Blue’ que o artista recebeu convidados em um show intimista no seu estúdio particular, em sua casa. Esta experiência interativa e documental marca o início da campanha e foi utilizada para captação do conteúdo publicado nas redes sociais do cantor, nas redes de Johnnie Walker e em peças de mídia.

“Merece um Blue” marca um momento em que a Diageo, líder global em bebidas premium, busca estabelecer cada vez mais o rótulo como objeto de desejo. É o que diz Manoela Mendes, diretora do portfólio Reserve da Diageo.

“Johnnie Walker Blue Label é uma bebida para celebrar os momentos significativos da vida, que não se restringem apenas às conquistas grandiosas e alcançadas por poucos, mas também às realizações do cotidiano. É para os momentos que o consumidor acredita ser importante para si. Para materializar este novo conceito, vamos compartilhar histórias de conquistas para que o público passe a pensar nas suas próprias e, ao fazer isto, deseje celebrá-las com nosso uísque”, diz Manoela.

Influenciadores

Após o lançamento com grande repercussão, a campanha se expande com um time de influenciadores que responderão à seguinte pergunta em suas redes sociais: “Qual a sua conquista que merece um Blue?” E, assim, cada um materializará o novo conceito da marca em seu contexto distinto e incentivará as pessoas a compartilharem seus momentos especiais de celebração com a #MereceUmBlue.

A partir da campanha, Johnnie Walker Blue Label continua sua jornada de incentivo às celebrações ao longo do ano. A marca ainda reforçará a mensagem de valorização das conquistas nos lançamentos exclusivos que estão por vir, em suas ações contínuas em territórios culturais como viagens, arte, negócios, filantropia e moda, além dos brindes em momentos e celebrações sazonais como Natal, Ano Novo e ocasiões de encontros significativos.