Dia Mundial do Vinho Rosé: rótulos e harmonizações para comemorar a data

Hoje, 25, é celebrado o Dia Mundial do Rosé, vinho muito apreciado por sua leveza, refrescância e acidez equilibrada. Ainda que a data seja comemorada durante o inverno no Hemisfério Sul, o vinho rosé é uma ótima opção em dias mais frios, pois podem ser servidos em temperatura ambiente.

Segundo Vinícius Santiago, sommelier executivo do Víssimo Group, “Os vinhos rosés são leves e fáceis de beber. Além disso, podem ser harmonizados com diversos pratos, principalmente os que levam frutos do mar e carne branca”.

Como é feito o vinho rosé

Existem dois métodos principais para elaboração do vinho rosé. O método mais famoso é o de prensa, em que a uva tinta é colhida antes do grau de maturação para um vinho tinto. O rosé, portanto, é um vinho que fica menos tempo em contato com a casca da uva, por isso resulta em um líquido de cor mais clara.

O segundo método mais aplicado é o conhecido como sangria, que resulta na produção de dois vinhos. O processo é iniciado da maneira convencional para a produção de um tinto, mas, antes de ser concluído, é extraída uma parte do mosto que ficou em contato com a casca, para então prosseguir para a vinificação de um rosé. Na sequência, o restante do mosto será fermentado para a produção de um vinho tinto.

Há quem diga que “um rosé se compra com os olhos”. Os mais claros tendem a ser mais delicados e excelentes para um dia de sol e piscina. Já os que possuem coloração mais forte são ótimos para acompanhar pratos mais estruturados.

Vale ressaltar que, assim como a cor vem da casca da uva, o tanino também. Com isso, quanto mais escuro o rosé, mais estrutura e mais gastronômico ele será.

Rótulos para conhecer mais sobre os rosés

O Vinho Berne Romance Rosé 2021 (R$ 152,92 para assinantes) é fresco, frutado e leve, e possui em olfato notas de framboesas, cerejas e morangos frescos. Feito com uvas do tipo Blend, traz sabor repleto de acidez, boa persistência na boca e leveza. Combina com aperitivos, comida mediterrânea, pratos orientais e asiáticos.

Contudo, se a escolha da refeição for peixe, tanto o Vinho Sarl Lafage Miraflors Rosé 2021 (R$ 180,96 para assinantes) quanto o Vinho Estandon Brise Marine Rosé 2021 (R$ 208,01 para assinante)são opções perfeitas para acompanhar o prato. Enquanto o rosé francês, vindo da renomada vinícola Domaine Lafage, harmoniza com pratos mais incrementados como Ceviche, salada de frutos do mar e salmão grelhado com especiarias, o rótulo frutado e leve da vinícola Estadon combina com pratos mais suaves, como peixe grelhado e salada. O vinhos estão disponíveis através da Grand Cru.

Já a Evino traz uma seleção com destaque para quatro rótulos que combinam com carnes brancas e frutos do mar. Entre eles há dois franceses renomados: o Le Versant Grenache Rosé Édition Limitée by Nerone Pays d’Oc IGP 2020 (R$74,90), feito com uva Grenache, que possui um aroma de frutas vermelhas como morango e framboesa junto a notas de rosas e flores de laranjeira; e o delicado e elegante Villa Riviera Splendid Côtes de Provence AOC 2020 (R$199,90), produzido com as uvas grenache, Cinsault, Tibouren e Syrah, destacando no olfato notas de pêssego, frutas vermelhas e flores brancas.

O Biscardo Rosapasso Originale Pinot Nero Veneto IGT 2020 (R$ 119,90) e o Portada Winemaker's Selection Rosé 2021 (R$ 54,90) são os rosés cheios de sabor e personalidade que também fazem parte dessa lista. Ambos possuem paladar frutado e podem acompanhar refeições mais elaboradas, aperitivos e saladas. Entretanto, enquanto o Pinot Nero vindo da Itália possui um um aroma de frutas vermelhas e combina com risoto e massas de molho branco, o rosé português é perfumado com notas de maçã e frutos vermelhos maduros, podendo ser apreciado também com pratos apimentados.