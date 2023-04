Dia mundial do Malbec: conheça a história da uva francesa com fama na Argentina

Ainda que tenha origem francesa, a uva Malbec é conhecida por sua boa adaptação em solos argentinos. Com o país vizinho sendo o maior produtor mundial desta variedade. Hoje, 17, é o Dia Mundial do Malbec, e é comemorado o desenvolvimento da uva mais emblemática do país e uma das principais protagonistas na transformação da vitinicultura em todo o território da Argentina.

Vale dizer que a data não é uma exclusividade dessa uva. Outras variedades têm um dia para chamar de seu, como a popularíssima cabernet sauvigon (29 de agosto), merlot (7 de outubro), pinot noir (18 de agosto). A origem da comemoração é quase sempre a mesma, uma invenção de produtores, importadores e cadeias de restaurantes.

O storytelling da data remonta a 17 de abril de 1853, quando o presidente argentino Domingos Faustino Sarmiento teria iniciado a transformação da indústria vinícola do país ao encarregar o agrônomo francês Michel Aimé Pouget da tarefa de trazer uvas da França e aclimatá-las ao solo do país.

O governo argentino queria melhorar a produção do país trazendo novas variedades. A uva malbec é originária do sudoeste da França, dos arredores da cidade de Cahors, mais conhecida por Cot. A uva se adaptou bem à altitude argentina, mas a produção local se beneficiou de duas tragédias para a produção francesa.

A primeira fatalidade, dez anos depois de a cepa chegar à Argentina, foi a praga da filoxera, que dizimou boa parte das vinhas europeias. O segundo desastre foi a geada de 1956, que acabou com boa parte dos vinhedos originais de malbec.

Enquanto isso, os vinhedos na Argentina prosperavam. Foi em décadas recentes que a malbec realmente se espalhou pela Argentina. Em um período de 20 anos, entre 1990 a 2009, as áreas de cultivo cresceram 173%, passando de 10 mil hectares para 28 mil hectares. Além de Mendoza, epicentro da variedade, outras regiões ganharam destaque na produção de malbec, como San Juan, Salta e Neuquén.

O consumo da uva Malbec

O consumo da uva ícone da Argentina segue crescendo entre os brasileiros. Dados da Wine Inteligence apontam um crescimento em relação a 2021, tornando a Malbec a variedade com maior alta no consumo, com 48% entre os consumidores regulares da bebida no país.

De acordo com a mesma pesquisa, em 2022, o Brasil possui mais de 44 milhões de consumidores de vinho regular (que consomem a bebida, pelo menos, uma vez por mês). Este número representa um crescimento de 23% em relação a 2019. O vinho tinto segue sendo o preferido entre os brasileiros, com 89% da preferência.

Rótulos para comemorar o Dia Mundial do Malbec

A Grand Cru preparou uma seleção especial de rótulos para comemorar a data. Até quinta-feira, 20, na compra de quatro garrafas dos vinhos selecionados, tanto no site quanto nas mais de 140 lojas físicas ao redor do país, o cliente paga apenas três.

Entre os eleitos pelos especialistas, está o Familia Gascon Malbec, vinho tinto produzido na região de Mendonza, na Argentina. Encorpado, de cor vermelha com toques em violeta, em boca traz paladar intenso e ao mesmo tempo suave. No nariz, surpreende ao trazer aroma de baunilha, coco queimado e caramelo.

Outro rótulo especial é o Viña Cobos Vinculum Malbec. Vinho tinto de cor violeta intenso e com sabor delicado e energético, que possui um olfativo expressivo e floral, com aromas de cereja e baunilha. Opção perfeita para harmonizar com hambúrguer com queijos azuis e cordeiro assado.

Também da prestigiada vinícola Cobos, o Bramare Lujan de Cuyo é a escolha perfeita para quem busca um rótulo tinto envolvente, mais frutado, encorpado e com longa permanência na boca. Com olfativo de frutas vermelhas e negras maduras e toques de especiarias e baunilha, combina com cordeiro assado na brasa, stinco suíno, guisados, queijos duros, risoto de linguiça, fraldinha e massa com ragu de cogumelos.