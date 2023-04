Três cafeterias para conhecer no Porto

Depois do bacalhau, do pastel de nata e de muitas taças de vinho, uma xícara de café pode ser um alento para continuar andando pelas ruas do Porto, a segunda maior cidade de Portugal. Para além do Rio Douro e das caves de vinho do Porto, conhecidos pontos turísticos, descubra também algumas cafeterias que vão trazer ainda mais aromas e sabores ao seu passeio.

Fabrica Coffee Roasters

No amplo e arejado espaço da Rua de José Falcão fica um dos três endereços da Cafeteria Fabrica Coffee Roasters, localizados no Porto. Com casas também em Lisboa e Cascais, a Fabrica tem relações comerciais diretas com os agricultores e oferece uma variedade de métodos de extração. Os grãos são torrados de acordo com suas características e propósitos – torra clara para café de filtro ou torra levemente mais escura para café expresso. A cafeteria, além do excelente café filtrado, moído na hora e com método a sua escolha, serve um farto menu para café da manhã ou brunch.

O lugar é espaçoso, com mesas individuais, coletivas e um jardim na área externa. Uma boa pedida — mesmo sendo a mais óbvia — é provar o pastel de nata, com a sorte de pegar a fornada quentinha, recém-saída do forno. No local, também é possível comprar os pacotes de café para viagem. Só fique atento caso precise trabalhar, a casa não disponibiliza wi-fi.

Fabrica Coffee Roasters conta com três endereços no Porto:

Rua de José Falcão, 122

Rua Sá da Bandeira, 9

Rua do Souto, 67

fabricacoffeeroasters.com | @fabricacoffeeroasters

SO Coffee Roasters

O nome SO vem da palavra “sudoeste” — o ponto cardeal onde Portugal e o Porto estão na Europa. Localizado em um pequeno espaço da Rua de Sá de Noronha, a marca oferece uma das melhores experiências com café no Porto. Essa torrefadora tem relação direta com a cadeia produtiva, respeitando o meio ambiente, a cultura e as mudanças climáticas do agricultor.

O foco da cafeteria é a matéria-prima. Nas versões filtradas, é possível escolher o método e o tipo de grão, da Etiópia ou Colômbia por exemplo. Para acompanhar um V60, experimente o croissant da casa, diferente das versões francesas, é doce e com uma massa mais encorpada, muito saboroso. Sente nos banquinhos da calçada e curta o movimento tranquilo da cidade.

Rua de Sá de Noronha, 119

soroasters.com | @socoffeeroasters

BOP Café: café com trilha sonora

BOP CAFÉ

Essa cafeteria descolada fica a 5 minutos do mercado do Bolhão. Além de um ótimo café, também serve hambúrguer e drinques, uma parada estratégica para qualquer momento do dia. Você também pode fazer pedidos à vitrola da casa, ela possui uma extensa coleção de vinis. Comece o seu dia com um café coado e um pedaço de torta ao som de Kurt Vile.

Rua do Bolhão, 124

www.bop.pt | @bop_cafe

