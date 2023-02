Saiba qual perfil de brasileiros consome mais café

Queridos leitores cafeinados, nessa coluna vou deixar nosso queridinho café um pouco de lado para falar sobre vocês (ou nós). Vamos falar sobre os hábitos de consumo de café em nosso país. E como base da nossa discussão vou usar uma pesquisa muito interessante feita pela Inês Ferreira, profissional de marketing digital, que teve como objetivo de analisar os padrões de comportamento dos brasileiros. Foram entrevistados mil bebedores de café em todo território nacional e os resultados são interessantes.

No âmbito nacional 3,8 xícaras é o consumo diário de café. Mas, regionalmente, essas médias são bem distintas. Mato Grosso é disparado o estado onde se encontram os maiores consumidores de café, com uma média de 7,1 xícaras por dia. Já os paulistas ficam na vice liderança com 4,4 copos diários, enquanto catarinenses e capixabas aparecem empatados em terceiro com média de 4,3 copos diários de consumo. Sergipe é o estado onde menos se consome café, com uma média de 2,7 xícaras por dia.

A pesquisa constatou também que os maiores gastadores com café são também os maiores bebedores. Como amantes de café sabemos que essa correlação poderia não ser direta. Existe uma tendência em diminuir o consumo em quantidade, quando se prioriza a qualidade do café. Mas isso não aparece nos dados levantados. Moradores do Mato Grosso gastam em média R$ 93,7 por mês, seguidos de perto pelos residentes do Mato Grosso do Sul (R$ 88,1), Paraná (R$ 85,9) e Rio de Janeiro (R$ 82,4). Os estados que menos gastam com café por mês são Pará (R$ 52,7), Sergipe (R$ 50,4) e Distrito Federal (R$ 32,4).

Outra descoberta interessante apresentada na pesquisa aponta que a paixão do brasileiro pelo café vai continuar quase inabalada em 2023. Mais da metade dos entrevistados (69,02%) continuará bebendo a mesma quantidade de café diariamente, enquanto apenas 17,6% planejam reduzir o consumo para 2 xícaras a menos por dia. E de forma inesperada mesmo com 76% dos brasileiros declarando que preferem tomar café em casa, não é o café coado que lidera esse consumo. Chama muita atenção ser o Espresso é o tipo de café preferido dos entrevistados, sendo que 51,31% deles possuem máquina de cápsulas para prepará-lo em seus lares.

A pesquisa analisou também o consumo de café no Brasil por estado civil e número de filhos. Os entrevistados casados são os que mais consomem, com 2,6 xícaras por dia. Os viúvos ficaram em segundo lugar, com 2,4 por dia. Curiosamente, os divorciados e solteiros são os que menos consomem café, com uma média de 1,6 xícaras por dia. Além disso pais com 1 filho tendem a beber menos por dia (média de 2 xícaras) do que aqueles com 3 ou mais filhos (média de 3 xícaras). Nesse cenário homens são os que têm mais tendência a beber à medida que o número de filhos aumenta (4,3 xícaras por dia para 3 filhos). Já para mães solo, a média é de 2,3 xícaras por dia e 1,75 para pais solteiros.