Dia Internacional da Mulher: conheça a trajetória de 8 chefs de cozinha

Em 1981, Benedita Ricardo de Oliveira, famosa Benê, foi a primeira mulher a formar-se em gastronomia no Senac e tornou-se professora em diversas universidades. Benê, foi a grande inspiração para que muitas mulheres saíssem do comando exclusivo da cozinha de suas casas para finalmente assumir as caçarolas e chefia de diversos restaurantes pelo Brasil.

Segundo o Sebrae (2021), há em torno de 9,3 milhões de mulheres à frente de uma empresa no Brasil. Uma pesquisa da OnePoll (agência internacional de pesquisa de mercado especializada em pesquisas de relações públicas, insights de consumidores e pesquisas de opinião) realizada em 15 países com 9 mil mulheres, incluindo brasileiras, revelou que 72% têm vontade de ter um negócio próprio. Sendo o setor da gastronomia a principal área de interesse das mulheres, com 25%.

No Brasil, cada vez mais mulheres vêm se destacando em diferentes ramos gastronômicos, tornando-se referência e empreendedoras de sucesso. Listamos abaixo, oito cases de mulheres que são inspirações nesse dia 8 de março.

Vanessa Silva – Bistrot Parigi

Pupila de um dos chefs mais respeitados da gastronomia, Vanessa Silva foi aprendiz de ninguém menos que Érick Jacquin por 13 anos. Mas essa história não começa assim, pois o sonho de liderar a cozinha de um restaurante entrou na sua vida um pouco depois, quando ainda era estudante do curso de odontologia.

Os planos mudaram e ela resolveu seguir o que realmente falava mais alto, a vontade de estar entre as panelas e preparando pratos incríveis a frente de um restaurante. Após um período trabalhando com Laurent Suaudeau, virou aprendiz de Jacquin e após longos anos chegou à cozinha do renomado Bistrot Parigi, pertencente ao grupo Fasano.

Vanessa foi a primeira mulher a ocupar o cargo de chef em um dos restaurantes do grupo, que tem como responsável o restaurateur Gero Fasano. Dona de uma característica única, a chef aposta em pratos clássicos da gastronomia francesa, cheios de técnica e sabor inconfundível. Seu talento e dedicação já lhe renderam o título de chef do ano, e não deve parar aí, já que Vanessa é parte importante no cenário gastronômico brasileiro e referência para muitas mulheres que querem alcançar o êxito e deixar marcas em seu ramo de trabalho.

Helena Rizzo - Maní

Gaúcha de Porto Alegre, Helena Rizzo nasceu em 1978, filha de mãe artista e pai engenheiro. Flertou com a arquitetura, numa breve passagem pela faculdade. Aos 18 anos, decidida a experimentar a vida fora da casa dos pais, mudou-se para São Paulo. Enquanto fazia alguns trabalhos como modelo, foi garçonete da banqueteira Neka Menna Barreto e estagiou na cozinha dos restaurantes Roanne, de Emmanuel Bassoleil, e Gero, do Grupo Fasano.

Em 2006, nascia o Maní. À frente dele, Helena e Daniel Redondo desenvolveram uma cozinha contemporânea profundamente calcada em ingredientes simbólicos da cozinha brasileira. O Maní detém uma estrela Michelin desde a chegada do guia ao Brasil, em 2015, e figura entre os melhores restaurantes do mundo e da América Latina pela premiação 50 Best. O mesmo prêmio concedeu à chef Helena os títulos de melhor chef mulher da América Latina, em 2013, e do mundo, em 2014. O Maní rendeu frutos e, hoje, o Grupo Maní possui ainda uma casa de eventos, a Casa Manioca; um restaurante mais casual, o Restaurante Manioca; e uma padaria, a Padoca do Maní (com duas unidades), todos em São Paulo.

No início de 2017, Daniel se desligou do Grupo Maní e Helena seguiu à frente das casas. Em 2018, foi parte do júri internacional do reality show gastronômico The Final Table, da Netflix. E desde 2021 é uma das juradas do MasterChef, reality show da Band.

Michelle Kallas - Mica Crafted Chocolates

Idealizadora da loja Mica Crafted Chocolates, Michelle Kallas largou a advocacia depois de 10 anos de atuação para criar sua própria fábrica de chocolates, sim, exatamente como no filme “A fantástica fábrica de chocolate”.

Em um primeiro momento em 2018, Mica como carinhosamente é conhecida, passou a produzir seus chocolates artesanais em um ateliê na Vila Madalena, sala comercial com espaço de 35m². Começou vendendo para os amigos e familiares, até o boca a boca se espalhar e a demanda ir ganhando força.

Todos os bombons são pintados à mão com ajuda de esponjas, pinceis e pistolas, explorando técnicas da confeitaria. Além do trabalho em produzir os chocolates, a ideia da marca também é levar embalagens especiais, exclusivas e personalizadas para que o doce seja um verdadeiro presente do começo ao fim.

Walkyria - Aê

A chef confeiteira Walkyria Fagundes teve formação no Brasil pela Universidade Anhembi Morumbi, além das especializações em confeitaria no ICIF na Itália e no Le Cordon Bleu na Espanha. Teve passagens pelo restaurante da Relais & Chateau na Itália, pelo hotel Westin Palace em Madrid, restaurantes Nerua e Quique da Costa na Espanha, no restaurante Épice e na gelateria Gelato Boutique, no Brasil. Das suas mãos habilidosas e arquitetônicas, saem sobremesas saborosas e extremamente sofisticadas. Atualmente, é proprietária e chef confeiteira do restaurante AE! Cozinha, na Vila Mariana.

Bella Masano - Amadeus

Há mais de 30 anos sob o comando da família Masano, o Amadeus é considerado um dos melhores restaurantes de peixes e frutos do mar do Brasil. A cozinha é liderada, desde 2002, pela chef Bella Masano, que aos poucos transformou o menu em uma coleção de deliciosas receitas de pescados.

Com rigor e exigência desde a escolha e coleta da matéria-prima, até o preparo e finalização, com muito respeito aos ingredientes, os pratos da chef traduzem o equilíbrio e a harmonia que existe entre a força do mar e a delicadeza de seus sabores.

Luana Sabino - Metzi

Paulistana, Luana começou na cozinha aos 20 anos, e trabalhou em restaurantes como Petí, Arturito e Tuju. Se mudou para Nova York para trabalhar no Cosme, onde conheceu Eduardo, e juntos começaram a sonhar com a ideia de um restaurante próprio no Brasil. De volta a São Paulo, após uma imersão no mundo da culinária mexicana, abriram o Metzi. Luana agora é peça fundamental na criação dos pratos, além de gerenciar grande parte da operação do restaurante.

Mayra Toledo – May Macarons

A chef confeiteira Mayra Toledo, nacionalmente conhecida por seus deliciosos macarons, foi uma das principais artistas responsáveis em trazer a novidade para o Brasil. Mas se engana quem acha que a chef já cresceu nesse ramo, muito pelo contrário, Mayra começou estudando design de interiores e tinha certeza de que a arquitetura era seu caminho.

Após alguns cursos de gastronomia no Brasil, May jogou a arquitetura pro alto e decidiu se aventurar em uma viagem para França e estudar na famosa escola Le Cordon Bleu. De lá pra cá decidiu apostar em seu próprio negócio e se dedicar aos típicos doces franceses, com uma versão exclusiva, trazendo às receitas ingredientes 100% nacionais aliados com as sofisticadas técnicas francesas.

O crescimento da empresa foi tanto, que hoje, o sistema de entregas já abrange todo o território nacional e sua produção em média é de cerca de 2 mil macarons por dia, consolidando a marca como referência na confeitaria.

Joana Jakobowicks – Nutrição Sob Medida

A curiosidade levou Joana Jakobowicks pra onde ela está hoje. Desde muito nova sempre teve grande interesse por nutrição e um de seus passatempos favoritos eram elaborar alimentos saudáveis na própria cozinha. Depois de se formar na faculdade, percebeu o quanto era difícil manter uma alimentação regrada e saudável vivendo na rotina agitada de São Paulo.

Foi então que teve a ideia de abrir a Nutrição Sob Medida, empresa responsável e pioneira em alimentação saudável, que leva programas completos de alimentação balanceada e dietas como detox, cetogênica, low carb, entre outras, para a casa das pessoas.

Todo esse trabalho é desenvolvido por um time de nutricionistas, que ficam responsáveis em elaborar comida 100% saudável, natural e apetitosa para clientes e empresas de forma personalizada e presencial. Ao longo de sua carreira, a nutricionista já caiu nas graças de diversas empresas, influenciadoras e da alta sociedade com suas marmitas sob medida, que auxiliam na alimentação saudável com alimentos de verdade e zero conservantes.

