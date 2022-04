Dia do Café: 5 itens essenciais para servir a bebida com mais qualidade

14 de abril, é comemorado o Dia Mundial do Café, e para quem ama a bebida em um nível a mais do que a maioria dos brasileiros já ama, é certo que investir no preparo caseiro pode trazer um prazer a mais em degustar e servir uma xicará aos convidados.

A EXAME listou os produtos que podem agregar na rotina, principalmente, de preparação de um bom filtrado, a preferência nacional.

Filtros e porta-filtros Hario ou Chemex

Produtos da marca japonesa Hario, além de garantirem qualidade e segurança na extração do café, são essenciais para qualquer um que queira avançar degraus na preparação da bebida. O método V60, que parece com a extração da Melitta, tem um porta-filtro, em formato cônico, de abertura maior, que causa um fluxo veloz do líquido, e resulta em uma bebida sem amargor. Já o Chemex, conhecido das cafeterias mais especializadas, se vale de três dobras no filtro de papel para eliminar resíduo do café moído passe para a bebida final. Apesar do visual mais elegante, o Chemex requer mais atenção no controle da água.

Moedor com lâminas de cerâmica

É um erro comum de novos degustadores apostar nos moedores elétricos, principalmente pela comodidade que eles demonstram trazer. Mas boa parte desses dispositivos são trituradores, e no processo arrebentam o grão do café com a força das lâminas de metal. O mais adequado é investir nos moedores manuais e com lâminas de cerâmica. Com eles, é possível separar suavemente o pó em um reservatório, criando uma moagem homogênea e que segue uma configuração acertada pelas características do preparo a ser feito. Bons modelos são o Hario Dome e Peugeot Kronos.

Recipiente hermético

Um café de qualidade, depois de aberto, não deve ser guardado na embalagem em que foi vendido. Para conservar os aromas dos grãos é preciso ter um pote com vedação adequada. Opte por recipientes de vidro ou metal, com a tampa de fechamento em silicone ou emborrachada. A recomendação são as marcas Evak e Dounan.

Balanças

Depois de escolher um grão selecionado, moído de acordo com o preparo, entra na soma a proporção entre água e o café. Para fazer pesagem, qualquer modelo doméstico simples consegue dar conta do trabalho. Dispositivos mais caros, podem apresetar alta precisão e timer para a filtragem, o que ajuda muito na preparação de um bom café.

Chaleiras bico de ganso

O bico fino deste utensílio permite ao usuário maior controle do fluxo de água na hora de derramar sobre o café ou o chá. Para quem costuma usar balanças para o preparo do café, por exemplo, esta chaleira ajuda muito para controlar o volume de água dentro dos tempos das receitas.

Na hora de comprar, é importante se atentar para três possibilidades: a chaleira pode ser elétrica ou simples. No último caso, é preciso verificar junto ao fabricante se a chaleira pode ir ao fogo ou não. Os modelos mais simples não suportam a chama aberta e a água deve ser fervida em outro recipiente e então transferida para a bico de ganso.