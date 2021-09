Dia do Bacon: 6 restaurantes para comemorar a data

Bacon, um dos cortes de porco mais famosos, tem sua data comemorativa. Com base na tradição norte-americana, a data é comemorada no sábado que antecede o Dia do Trabalho nos Estados Unidos. No Brasil, este ano, o Dia do Bacon é comemorado hoje (4).

Para curtir a data aproveitando as diferentes versões em que esse ingrediente aparece, selecionamos estabelecimentos em São Paulo que oferecem diversas opções para quem aprecia a carne.

Le Blé

Padaria que também fabrica uma linha de embutidos, a Le Blé Casa de Pães produz seu próprio bacon, feito de forma artesanal com panceta ao invés da barriga. “Escolhemos esse corte porque tem um equilíbrio melhor entre gordura e carne.” diz Fabio Pasquale, sócio da Le Blé Casa de Pães.

O bacon pode ser consumido em diversos pratos do cardápio, como o hambúrguer de bacon (23 reais), que leva o bacon “chapeado” por cima do delicioso cheddar inglês, por exemplo, ou no mexido com cebola, alho e bacon (16 reais), que entra o início da cocção depois de cortado em pequenos cubos (brunoise). O produto ainda é a estrela de um novo sabor de pizza da casa: a cobertura de bacon com cogumelo portobello fatiado e finalizada com calda de vinagre de framboesa (35 reais).

Serviço: Le Blé Casa de Pães: Rua Pará, 252, Higienópolis. Telefone: (11) 3663-4626. Le Blé Petit: Rua Padre João Manuel, 968, Cerqueira César. Tel: 2645-4456. Funcionamento das 7h às 22h.

Avoca Toast

Sanduíche Ovilícia (32 reais), preparado com ovos mexidos, american cheese, aioli, bacon artesanal, rúcula e avocado hass. Sanduíche Ovilícia (32 reais), preparado com ovos mexidos, american cheese, aioli, bacon artesanal, rúcula e avocado hass.

Primeira casa do Brasil dedicada exclusivamente ao avocado, o Avoca Toast conta em seu cardápio com Avoca Ahi Tuna (42 reais), que leva avocado Hass fatiado, atum selado fresco, asian slaw, maionese (que pode ser wasabi, kewpie ou Sriracha) e furikake (tempero japonês crocante a base de alga marinha e gergelim torrado), servido no pão de hambúrguer e o Ovilícia (32 reais), preparado com ovos mexidos, american cheese, aioli, bacon artesanal, rúcula e avocado hass. A casa oferece ainda o BLT (25 reais), toast que leva pasta de avocado, bacon artesanal crocante ralado, tomate cereja, rúcula e mayo de Sriracha.

Serviço: Rua Medeiros de Albuquerque, 141. Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 18h30. Telefone: (11) 3443-0446 @avocatoast.br

Chimi Choripanes y Drinks

Provoleta Bacon e Provoleta Smash Triple Bacon. Provoleta Bacon e Provoleta Smash Triple Bacon.

Casa especializada em choripán argentino, o Chimi Choripanes y Drinks oferece dois sanduíches para celebrar o Dia Mundial do Bacon, o Provoleta Smash Triple Bacon (33 reais). O sanduíche leva pão de hambúrguer braseado, 3 hambúrgueres smash de linguiça suína artesanal (50g cada), provolone na brasa, maionese de páprica picante, chimichurri da casa e generosas fatias de bacon. Já o Provoleta Bacon e o Provoleta Bacon (33 reais) é a clássica receita da casa, à base de pão de fermentação natural, linguiça artesanal, provolone na brasa, maionese de páprica picante, chimichurri da casa e generosas fatias de bacon.

Serviço: Rua Artur de Azevedo, 969. Funcionamento: todos os dias, das 11h30 às 23h. Rua Guaraiuva, 620, de terça a domingo, das 11h30 às 23h.

Green Kitchen

O vegano Plant Egg Bacon, do Green Kitchen. O vegano Plant Egg Bacon, do Green Kitchen.

A vegana Green Kitchen oferece opções para os amantes de bacon. No cardápio, pedidas como o Plant Egg Bacon (49,60 reais), servido com pão, burger à base de plantas, bacon vegetal, alface, tomate, ovo vegano feito na casa e maionese vegana.

Serviço: Rua Monte Alegre, 1204, Perdizes. Funcionamento: diariamente, das 10h30 às 23h. Telefone: (11) 4118-9555

Orfeu

O ‘Arrumadinho’ do restaurante Orfeu. O ‘Arrumadinho’ do restaurante Orfeu.

Bar e restaurante de comida brasileira, o Orfeu, no térreo do Edifício Vila Normanda, numa ruazinha sem tráfego junto ao Copan, sugere para a data o ‘Arrumadinho’, feito com carne seca, paio, calabresa, lombo suíno, feijão fradinho, farofa da casa, vinagrete e barriga de porco. (56 reais).

Serviço: Av Ipiranga, 318, bloco A. Telefone: (11) 9.5048-9028. @orfeu

Let’s Poke

Toast de Ovos com Bacon do Let's Poke. Toast de Ovos com Bacon do Let's Poke.

A rede de culinária havaiana Let’s Poke inovou no cardápio de uma de suas unidades. O Let’s Poke Praia, no bairro de Santana, traz opções exclusivas, entre elas o Toast de Ovos com Bacon (17,90 reais) para quem curte um café da manhã caprichado: pão ciabatta, ovos mexidos e bacon crocante.

Serviço: Rua Fernando Sandreschi, 72 - Santana. Telefone: (11) 2389-5754 @lets_poke

