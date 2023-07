Dia da Pizza: 3 receitas vegetarianas para fazer em casa

No dia 10 de julho é celebrado o ‘Dia Mundial da Pizza’. Uma homenagem a uma das invenções culinárias mais adoradas da história. Isso porque, devido ao seu sabor e versatilidade, a iguaria rompeu barreiras e conquistou o paladar de diferentes nacionalidades, tornando-se uma das opções favoritas de quem deseja uma refeição rápida sem perder o sabor.

Confira 3 receitas de pizza para comemorar a data

Pizza de brócolis com queijo e cogumelos

Ingredientes

Massa

15 g de fermento biológico, 1 colher de sopa de açúcar, 1 ovo, 1 xícara de chá de leite morno, 4 colheres de sopa de óleo, 500 g de farinha de trigo,1 pitada de sal, farinha de trigo para polvilhar e azeite para untar

Recheio

300 g de queijo muçarela cortado em fatias, 2 colheres de sopa de azeite, 2 dentes de alho descascados e picados, 1 xícara de chá de molho de tomate, 1 xícara de chá de cogumelos laminados, 200 g de floretes de brócolis cozidos. Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o fermento biológico e o açúcar e misture bem. Adicione o ovo, o leite e o óleo e o sal e misture bem. Aos poucos, junte a farinha de trigo até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 30 minutos.

Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, divida a massa em duas partes iguais e abra com a ajuda de um rolo, formando dois discos. Faça dobras nas extremidades das massas para fazer a borda e disponha sobre assadeiras untadas com azeite. Leve ao forno preaquecido em 180ºC por 10 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte os floretes de brócolis e cozinhe até obter uma cor verde-escura. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, disponha o molho de tomate sobre os discos e espalhe bem. Faça uma camada com o queijo sobre elas, coloque os cogumelos e finalize com os floretes de brócolis. Leve ao forno preaquecido em 180ºC por 10 minutos. Sirva em seguida.

Pizza de queijo com tomate e orégano

Ingredientes

Massa

1 kg de farinha de trigo, 15 g de fermento biológico, 1/2 colher de sopa de açúcar, 3 xícaras de chá de água morna, 1 colher de sal, 1/2 xícara de chá de azeite, 2 ovos. Farinha de trigo para enfarinhar e azeite para untar.

Recheio

1 xícara de chá de molho de tomate, 300 g de queijo muçarela cortado em fatias. Orégano a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o fermento biológico e o açúcar e misture bem. Adicione a água, o sal, o azeite e os ovos e mexa até obter uma massa homogênea. Em seguida, modele a massa no formato de uma bola, divida em cinco partes iguais, disponha sobre um recipiente, cubra com plástico filme e deixe descansar por 20 minutos.

Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de um rolo, abra uma das massas sobre ela. Faça dobras nas extremidades para formar as bordas. Repita o processo com todas as massas e disponha sobre assadeiras untadas com azeite. Leve ao forno preaquecido em 200ºC até dourar. Reserve.

Recheio

Despeje o molho de tomate sobre um dos discos de massa, faça uma camada com queijo e disponha os tomates sobre as fatias de queijo. Finalize polvilhando com o orégano. Repita o processo com todos os discos e leve ao forno preaquecido em 160ºC até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Pizza de chocolate com morango

Ingredientes

Massa

15 g de fermento biológico, 1 colher de sopa de açúcar, 1 ovo, 1 xícara de chá de leite morno, 4 colheres de sopa de óleo, 500 g de farinha de trigo, 1 pitada de sal. Farinha de trigo para polvilhar e azeite para untar.

Recheio

395 g de leite condensado, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 250 g de creme de leite, 1 xícara de chá de morangos cortados ao meio.

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o fermento biológico e o açúcar e misture bem. Adicione o ovo, o leite e o óleo e o sal e misture bem. Aos poucos, junte a farinha de trigo até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 30 minutos.

Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, divida a massa em duas partes iguais e abra com a ajuda de um rolo, formando dois discos. Faça dobras nas extremidades das massas para fazer a borda e disponha sobre assadeiras untadas com azeite. Leve ao forno preaquecido em 180ºC por 10 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó e leve ao fogo médio até começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture bem. Despeje a mistura sobre os discos de pizza e espalhe com a ajuda de uma colher. Disponha os morangos sobre elas e sirva em seguida.