Design clássico: a Cartier reforça seu principal atributo na relojoaria

GENEBRA. A Cartier tem um trunfo imbatível: um acervo de relógios históricos, com o design como atributo principal. No Watches & Wonders deste ano, que vai de 14 a 20 de abril, em Genebra, a marca de origem francesa que faz parte do grupo Richemont trouxe uma coleção centrada em peças clássicas em metais preciosos.

A ênfase fica mais uma vez no desenho das caixas e na tradição da marca. As novidades deste ano estão divididas em seis famílias, que exploram formas históricas e diferentes abordagens técnicas. Acompanhe.

Baignoire

A linha Baignoire aparece com cinco modelos que exploram a forma oval característica e a relação com a joalheria. A principal novidade é a introdução do motivo Clou de Paris em toda a peça, presente no bracelete, caixa e mostrador, com construção em ouro amarelo.

Os modelos com pulseira rígida em formato de bracelete têm movimento a quartzo e dimensões de 24,6 mm por 19,3 mm, com espessura de 7,5 mm e resistência à água de até 30 metros. Há versões com aplicação de diamantes, incluindo uma com 171 diamantes na caixa e pulseira e 100 no mostrador.

Outras variações incluem modelos com pulseira de couro e mostradores com diamantes, prata granulada ou laca preta. As dimensões variam entre 24,6 mm por 18,7 mm e 36 mm por 26 mm, com espessura entre 7,2 mm e 8,6 mm, todos equipados com movimento a quartzo e resistência à água de 30 metros.

Baignoire: forma oval característica (Cartier/Divulgação)

Myst de Cartier

A linha Myst de Cartier reúne dois modelos com construção que integra caixa e pulseira em uma única estrutura flexível, sem fecho tradicional. As peças são produzidas em ouro branco ou amarelo e utilizam diamantes em pavê, combinados com elementos em laca e ônix.

O modelo em ouro branco traz 986 diamantes na caixa e pulseira e 45 no mostrador. A versão em ouro amarelo combina 634 diamantes com áreas em laca e mostrador com diamantes e moldura de ônix.

Ambos utilizam movimento a quartzo, têm dimensões de 19,7 mm por 15,4 mm, espessura de 9,9 mm e resistência à água de até 30 metros. As peças são oferecidas em tamanhos 15 e 16.

Myst: caixa e pulseira em uma única estrutura

Roadster

A coleção Roadster retorna com seis modelos e mantém referências ao universo automotivo, como mostrador inspirado em velocímetro e lupa de data integrada ao design. A linha é oferecida em aço, ouro amarelo e combinações dos dois materiais, em tamanhos médio e grande.

Os modelos maiores utilizam o calibre automático 1847 MC, com dimensões de 47 mm por 38 mm e espessura de 10,06 mm, enquanto os médios usam o calibre 1899 MC, com 42,5 mm por 34,9 mm e espessura de 9,7 mm.

Todos têm resistência à água de até 100 metros e contam com sistema QuickSwitch para troca de pulseiras. Há opções com mostradores brancos ou azul escuro, com aplicação de material luminescente nos ponteiros e índices.

Roadster: inspiração automobilística (Cartier)

Cartier Privé

A linha Cartier Privé é sempre a mais aguardada em toda edição do Watches & Wonders. São lançamentos de modelos históricos, às vezes esquecidos, em uma releitura contemporânea e versão mais luxuosa.

Desta vez são seis modelos que reinterpretam formas históricas da marca, com foco em peças em platina. Entre os destaques estão o Tank Normale, o Tortue Chronographe Monopoussoir e o Crash Squelette, além de variações como Cloche e Tank Cintrée.

O Tortue Chronographe Monopoussoir utiliza o calibre manual 1928 MC, com função cronógrafo acionada por um único botão integrado à coroa. A caixa mede 43,7 mm por 34,8 mm, com espessura de 10,2 mm e resistência à água de 30 metros.

O Tank Normale traz movimento manual e caixa de 32,6 mm por 25,7 mm, com espessura de 6,85 mm, enquanto o Crash Squelette utiliza o calibre manual 1967 MC, com construção esqueletizada e edição limitada a 150 peças, com dimensões de 45,34 mm por 25,18 mm e espessura de 12,97 mm.

Todos os modelos destacam o uso de platina e detalhes em tons de vinho, incluindo ponteiros, marcadores e pulseiras.

Santos de Cartier Chronograph

A linha Santos de Cartier Chronograph aparece com três versões em aço, ouro amarelo e combinação de aço e ouro. Os modelos utilizam o calibre automático 1904-CH MC e têm função cronógrafo com dois botões.

As caixas medem 47,5 mm por 39,8 mm, com espessura de 11,6 mm e resistência à água de até 100 metros. Os mostradores combinam acabamento acetinado e efeito raiado, com três submostradores para segundos, minutos e horas do cronógrafo.

Os modelos contam com sistemas SmartLink para ajuste de pulseira e QuickSwitch para troca entre bracelete metálico e pulseiras adicionais em couro ou borracha.

Santos de Cartier Chronograph: versão em aço (Cartier)

Santos-Dumont

A coleção Santos-Dumont inclui três modelos em tamanho grande, com foco em construção clássica e uso de movimento manual. As peças utilizam o calibre 430 MC e mantêm elementos como numerais romanos, parafusos aparentes e coroa com cabochão.

As caixas medem 43,5 mm por 31,4 mm, com espessura de 7,3 mm e resistência à água de até 30 metros.

Entre as variações, há modelos em ouro amarelo com mostrador prateado com efeito raiado, versão em platina com o mesmo acabamento e uma edição com mostrador em obsidiana, produzida a partir de pedra lapidada com espessura de 0,3 mm. As peças contam com braceletes metálicos integrados ou pulseiras intercambiáveis.