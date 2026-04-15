A brasileira Statera apresenta versão de relógio em titânio

Enquanto o mundo da relojoaria olha para o salão Watches & Wonders, em Genebra, na Suíça, a Statera segue com seu trabalho consistente no mercado brasileiro. A marca de relógios mecânicos fundada no Paraná acaba de lançar o ST02Ti - Deep Purple, nova versão do modelo ST02.

O lançamento marca a introdução do titânio na coleção principal da marca. A nova caixa oferece menor peso, alta resistência e um perfil mais técnico no uso diário. O modelo traz um mostrador em Esmalte Grand Feu translúcido em tom roxo profundo, sobre uma base texturizada manualmente no ateliê no ateliê em Maringá.

O complexo processo envolve a aplicação de múltiplas camadas de esmalte, com queimas sucessivas a mais de 800 °C, resultando em uma superfície com variação de cor e profundidade conforme a incidência de luz.

O ST02Ti segue a proposta da marca de desenvolver internamente seus mostradores e avançar gradualmente na produção local de componentes, mantendo controle sobre as etapas mais críticas do processo. A novidade vem em caixas nos tamanhos 37mm e 39mm e está disponível sob encomenda a R$ 30.900.