Praia no Alabama: suas próximas férias podem ser no sul dos Estados Unidos

Como uma locação cinematográfica, Gulf Shores e Orange Beach formam um belo pano de fundo para o veraneio americano, com diversas histórias que todo viajante adora descobrir. É o que os números apontam. Em 2021, a região recebeu cerca de 8 milhões de visitantes. As praias ficam no Golfo do México, um corpo de água situado entre a América do Norte e a América Central, banhando países como Estados Unidos, México e Cuba. Com uma área aproximada de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, é considerado o maior golfo do mundo.

As duas cidades do Alabama, estado do sul dos Estados Unidos, estão localizadas a apenas 20 minutos de distância uma da outra, facilitando os passeios. É possível chegar à região pelo Aeroporto Internacional de Pensacola, na Flórida, ou pelo Aeroporto Regional de Mobile, já no Alabama. Uma viagem de cerca de 1 hora separa os aeroportos das duas cidades.

As praias são conhecidas por suas faixas de areia branca compostas de grãos de ­quartzo das Montanhas Apalaches e seu mar verde-azulado. Para aproveitar ao máximo a brisa do mar, a melhor opção é o The Lodge, hotel que fica dentro do impressionante Gulf State Park, um ­parque que abrange uma área natural protegida de mais de 2.500 hectares. Ele possui trilhas para caminhadas e ciclismo, lagos para pesca e áreas para piquenique, além do acesso direto para a praia.

O hotel foi inaugurado no final de 2018, pertence à rede Hilton e se destaca por seu compromisso com a sustentabilidade, preservando e beneficiando o ambiente costeiro através de práticas ecologicamente responsáveis. O hotel proíbe o uso de plásticos em suas instalações, oferece estações de reabastecimento de água e utiliza iluminação externa amigável às tartarugas marinhas, contribuindo para a preservação da espécie.

Com 350 quartos, o The Lodge­ possui uma decoração retrô, prestando homenagem ao antigo Lodge, que foi destruído pelo furacão Ivan em 2004. Além disso, abriga quatro restaurantes, onde os hóspedes podem saborear a culinária local. “Essa região é muito abundante, desde os frutos do mar disponíveis no golfo até os incríveis produtos de agricultores da região; é o melhor dos dois mundos”, pontua Jonathan Kastner, chef, dono e cofundador do Southern Chili Lab, uma marca que vende, desde 2022, molhos apimentados em Orange Beach.

Para entreter e descontrair adultos e crianças, uma inusitada aula de castelos de areia acontece nas areias de Gulf Shores. A Sand Castle Univesity forma turmas de vários níveis, e durante 1 hora é possível participar de uma aula introdutória à arte da escultura em areia. A Sand 101 é recomendada para todas as idades e níveis de habilidade. É possível esculpir um castelo tradicional, uma tartaruga ou até um tubarão-martelo. Cada participante conta com as instruções de Janel Hawkins, escultora profissional e proprietária da escola. Todo material é fornecido pela universidade.

Já nas areias de Orange ­Beach, a diversão fica por conta do Coastal, um restaurante com vista para a praia e um animado bar ao ar livre, além de uma loja repleta de lembrancinhas. Lá é possível experimentar uma fusão refrescante de pratos clássicos costeiros, preparados com frutos do mar sazonais, como o taco de atum marinado com manga. No bar, música ao vivo embala as noites enquanto é possível desfrutar coquetéis que combinam com a atmosfera praiana.

Depois de muita praia, sacuda a areia do corpo e aproveite ainda mais as diversas alternativas de gastronomia e entretenimento da região. Do nascer ao pôr do sol, sempre há algo acontecendo no The Wharf, uma espécie de centro comercial em Orange Beach, com roda-gigante, fliperamas, apresentações de lasers coloridos, excursões aquáticas e shows, além de lojas e restaurantes. Outra opção famosa está na divisa da Flórida com o Alabama, onde fica o Flora-Bama, um bar de música que funciona desde 1964, conhecido pela mistura de gêneros musicais em cinco palcos. O Bushwacker é quase uma tradição — o drinque tem gosto de um milkshake alcoólico e é tão famoso quanto o próprio lugar, vale experimentar.

Ao fim da viagem, não deixe de agendar uma visita a uma plantação de ostras. A Admiral Shellfish Company planta ostras nobres cultivadas nas águas da costa do Alabama. Quanto mais salgada e limpa a água, mais salgado e limpo o gosto. Assim, além das lembranças, também será possível levar o sabor de Gulf Shores e de Orange Beach para casa.

A jornalista viajou a convite da Travel South USA