Degustações e aulas: três locais para aprender sobre vinhos em São Paulo

Há 41 anos nascia a ABS, a Associação Brasileira de Sommeliers, por iniciativa do italiano Danio Braga, radicado no Brasil e presidente da associação até hoje. A ABS surgia como a única possibilidade de um apreciador na bebida obter conhecimento profundo na vinicultura ou até mesmo sair gabaritado no mais alto grau da academia para o mercado de trabalho.

De lá pra cá, com o consumo per capita da bebida crescendo consideravelmente, despontou no mercado outra categoria de cursos. Geralmente as aulas rápidas, personalizadas por tema como, por exemplo, uva, região ou safra, deram aos clientes a possibilidade de obter mais conhecimento em uma única experiência de jantar ou até mesmo em uma degustação de poucas horas.

Em São Paulo, três endereços têm oferecido a novidade para o público e têm visto seus horários esgotarem rapidamente, como garante Renato Brasil, sommelier do Emporio Fasano.

No Miya Wine Bar, o cliente pode escolher o tema e, durante o jantar, ganhar uma aula especial do sommelier, quase uma aula particular. Recém-chegada no Jardins, a marca romena Alexandrion criou um rooftop de experiências para degustações em torno de vinhos e outros destilados.

As três casas anunciam semanalmente as novidades nos canais oficiais nas redes sociais. Algumas das experiências são vendidas com cashback para que o cliente possa garantir os rótulos favoritos logo após a experiência.

Emporio Fasano

Dividido em um espaço com três andares, no coração do Jardins, o Emporio Fasano oferece uma seleção cuidadosa com produtos próprios e importados, escolhidos de acordo com a excelência, cultivo e produção artesanal. Eles oferecem uma adega de vinhos com sommeliers especializados em degustação e serviço de concierge para atender a qualquer necessidade.

Além disso, o espaço também realiza degustações guiadas para pequenos grupos de apreciadores da bebida. Em comemoração ao mês do vinho, em junho, o Emporio Fasano realizou a segunda edição da sua incrível Feira de Vinhos, em que o sommelier executivo do Grupo Fasano, Manoel Beato, apresentou mais de 80 rótulos disponíveis na Salumeria para apreciação.

Serviço: Rua Bela Cintra, 2245 - Jardins. Telefone: (11) 3896-4300. Horário: Segunda-feira a sábado, das 8h às 20h. Domingos e feriados, das 9h às 19h. E-mail: contato@fasnoemporio.com.br

Miya Wine Bar

O Miya Wine Bar, do chef Flávio Miyamura, possui um belo cardápio com pratos que harmonizam bem com renomados vinhos da casa, o que eleva a experiência gastronômica proporcionada no local. Com dois endereços, um na região de Pinheiros e outro recém-inaugurado no Campo Belo. Por lá é possível desfrutar o Wine Flights.

O Wine Flights é uma experiência guiada por um sommelier da casa em que o cliente degusta quatro taças de vinhos (50ml) ao mesmo tempo para comparar os sabores e aromas de cada rótulo. Entre as viagens disponíveis, o cliente pode escolher o Chardonnay pelo Mundo (R$ 115), a Viagem ao Velho Mundo (R$ 169), as Regiões Icônicas de Bordeaux (R$ 139), os Malbecs de Mendoza (R$ 115) ou as Regiões da Itália (R$ 125).

Além destas, há mais duas opções que incluem pratos para harmonizar: o Viagem Enogastronômica e a Volta ao Mundo, ambas com quatro taças de vinho e acompanhadas das entradinhas da casa (R$ 155 e R$ 215, respectivamente).

Serviço: R. Padre de Carvalho, 55 – Pinheiros. (11) 91624-3540. Horário: Terça a sexta-feira, das 18h às 23h. Sábado, das 13h às 23h. R. República do Iraque, 1038 – Campo Belo. (11) 94810-0897. Horário: Terça a sexta-feira, das 18h às 23h. Sábado, das 13h às 17h e das 19h às 23h. Reservas: https://linktr.ee/miyawinebar

Miya Wine Bar. (Divulgação/Divulgação)

Alexandrion Experience

Com mais de 200 anos de história com bebidas e experiências sensoriais, o Alexandrion Experience é o local perfeito para saber mais sobre os vinhos. Por lá, você encontra uma seleção exclusiva para todos os gostos e ocasiões. O endereço fica na região do Jardins e é a primeira casa do grupo romeno na América Latina, frequentemente eles realizam eventos de degustação no rooftop do espaço.

No último mês, por exemplo, ocorreu a degustação Fernando Castilho guiada pelo produtor Jesús Peláez Montejos da renomada Bodega Fernando de Castilha. Por meio da experiência, os visitantes puderam desfrutar de uma seleção excepcional de vinhos Jerez Fino Classic, Jerez Pedro Ximenes e o prestigiado Brandy de Jerez.

Serviço: R. Oscar freire, 512 – Jardim Paulista. Telefone:(11) 2640-9165. Horário: Segunda a sábado, das 8h às 22h. Domingo, das 10h às 18h