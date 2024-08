Hotel e restaurante mais bonitos do mundo estão no Brasil; conheça

Anualmente o Prix Versailles reconhece as melhores construções da arquitetura e do design no mundo. Entre as construções estão hotéis, restaurantes, museus, lojas e shopping centers. Neste ano, apenas as três primeiras categorias foram apresentadas. Foram escolhidos 16 hotéis e 16 restaurantes. Do Brasil, apareceram na lista o restaurante TUJU e o hotel Pulso, ambos localizados em São Paulo.

“Os Restaurantes Mais Bonitos do Mundo são uma homenagem à arquitetura e à sua semelhança com as pessoas. Nesse sentido, o convívio é magnificado não apenas pela experiência culinária, mas também pela singularidade do ambiente. A arte de designers e restaurateurs reside na sua capacidade de contribuir para a coerência, leveza e harmonia do conjunto. Em sua busca contínua pelo bom e pelo belo, esses fabulosos locais de jantar também são aqueles onde natureza e cultura se encontram em uma combinação admirável", diz Jérôme Gouadain, Secretário Geral do Prix Versailles.

Em novembro serão eleitos os três títulos mundiais de 2024. O anúncio será feito na Sede da UNESCO.

Tuju: um dos restaurantes mais bonitos do mundo

Após um período fechado, o Tuju reabriu no fim do ano passado no Jardim Paulistano, na capital paulista. O comando da cozinha continua com o chef Ivan Ralston.

O restaurante funciona somente com reserva e serve menu degustação com valores a partir de 890 reais, dependendo da quantidade de tempos que se opta. O chef define a gastronomia do local como "cozinha sazonal paulistana", por valorizar os ingredientes mais frescos na época e de acordo com o clima e as estações do ano, com menus Umidade, Chuva, Ventania e Seca.

O projeto arquitetônico é assinado pelos escritórios de Angelo Bucci e Raul Pereira.

Chef Ivan Ralston, do Tuju. (Rubens Kato/Divulgação)

Os Restaurantes Mais Bonitos do Mundo

Ariana’s Persian Kitchen, Dubai, Emirados Árabes Unidos

Reine & La Rue, Melbourne, Austrália

Tuju, São Paulo, Brasil

Cristal Room by Anne-Sophie Pic, Hong Kong, China

Tomacado, Hong Kong, China

Virador Beach Club, Península Papagayo, Costa Rica

Blanc, Paris, França

Ladurée Champs-Élysées, Paris, França

Riviera Fuga, Paris, França

Beefbar, Milão, Itália

The Oreum, Goyang, República da Coreia

Auyl, Almaty, Cazaquistão

Madi Hiyaa, Atol de Malé do Norte, Maldivas

Harudot, Chonburi, Tailândia

Nusara, Bangkok, Tailândia

Ilis, Nova York, Estados Unidos

Pulso: o novo hotel de luxo paulistano

Fachada do Pulso Hotel. (Fran Parente/Divulgação)

Nos últimos anos foram adicionados novos hotéis de luxo no roteiro de São Paulo. O tradicional Fasano inaugurou uma nova unidade próxima a avenida Faria Lima, a rede internacional Rosewood abriu suas portas na Cidade Matarazzo, e agora próximo à avenida Rebouças foi inaugurado o Pulso Hotel.

No entanto, antes de mencionar os quartos, decoração e amenities, o hotel quer se destacar pela curadoria de arte, música e gastronomia, e ser um ponto de visita para moradores de São Paulo, e não apenas aos hóspedes.

O hall com abertura para a rua Henrique Monteiro funciona como uma grande sala de estar com diversos sofás, com um jardim de inverno ao fundo, com um enorme painel branco, com um poema em braile assinado por Nuno Ramos.

Ao lado do futuro Cha Cha está o Bar Sarau, que se propõe a ser uma pequena casa de show e bar de audição, mais uma moda em São Paulo. Com ingressos a partir de 150 reais, todas as terças-feiras acontece o evento Estúdio Pulso, e sobem ao pequeno palco artistas nacionais como Thiago França, Ná Ozetti e Josyara.

Já às quintas, sextas e sábados, a música fica por conta do DJ de música eletrônica Vitor Kurc. Os drinques do bar são assinados por Gabriel Santana, proprietário do Santana, bar eleito como o segundo melhor do Brasil no ranking dos 100 Melhores Bares do Brasil 2023 da EXAME.

"Nosso objetivo é trazer o melhor da cidade para dentro do hotel, colocando em convivência as artes, o design, a música e a gastronomia”, diz Otávio Suriani, CEO do Pulso, da holding Estancorp.

O hotel possui certificação da coleção independente global de hotéis de luxo, Preferred Hotels & Resorts e as diárias variam de 2.000 a 2.500 reais.

Com investimento de 200 milhões de reais, anexo ao hotel de 52 apartamentos e 5 suítes, há um edifício residencial com 66 apartamentos de 232 metros quadrados e duas coberturas com quase o dobro da metragem. Ambos os projetos são assinados por Arthur Casas.

"Por meio de sua arquitetura e design, os Hotéis Mais Bonitos do Mundo elevam os vínculos entre cultura e turismo. Por um lado, a cultura proporciona finesse, elegância, atualizações de técnicas antigas e formas, texturas e cores diversas, sem mencionar a curiosidade, que é a marca registrada de um destino. Por outro lado, o turismo exibe os bens culturais, incentiva os visitantes a descobrir novas pessoas e lugares, e traz o conhecimento à vida", diz Gouadain.

Os Hotéis Mais Bonitos do Mundo

Manly Pacific Sydney, Austrália

Raffles Al Areen Palace Bahrain Zallaq, Bahrein

Pulso Hotel São Paulo, Brasil

W Macau – Studio City Macau, China

Nobis Hotel Palma Palma, Espanha

Cap d’Antibes Beach Hotel Antibes, França

La Fantaisie Paris, França

Mondrian Bordeaux Les Carmes Bordeaux, França

The Dolli Athens, Grécia

Lasserhaus Brixen, Itália

The Hanok Heritage House Yeongwol, República da Coreia

Maroma, A Belmond Hotel Playa del Carmen, México

Vermelho Melides, Portugal

The Ned Doha Doha, Catar

Pan Pacific Orchard Singapore, Singapura

The Hazendal Stellenbosch, África do Sul

Em setembro serão divulgadas as listas dos Empórios, Aeroportos, Campi, Estações de Passageiros e Esportes mais bonitos do mundo pelo Prix Versailles.