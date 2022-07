Lewandowski: Bayern confirma saída de atacante para o Barcelona

O Bayern de Munique confirmou a saída do atacante Robert Lewandowski para o Barcelona.

O jogador polonês de 33 anos deixa o clube alemão após oito temporadas. Pelo Bayern, Lewandowski conquistou uma Champions League, um Mundial de Clubes da Fifa e oito títulos do Campeonato Alemão, além de dos últimos dois prêmios de Melhor Jogador do Mundo pela Fifa, de 2021 e 2020.

Um acordo verbal já foi selado com o Barcelona, segundo comunicado do Bayern, mas o contrato segue pendente.

Robert Lewandowski is set to join FC Barcelona. Full details: https://t.co/LQ59LnkBZW — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 16, 2022

"É bom para ambos os lados que tenhamos clareza. Robert ganhou nosso apreço, ele ganhou tudo conosco. Somos incrivelmente gratos a ele", afirmou o presidente do Bayern, Herbert Hainer, em entrevista ao Bayerischer Rundfunk durante a apresentação do time neste sábado.

Sem Lewandowski, a apresentação do clube teve a presença de com Sadio Mané, que chegou do Liverpool para a temporada 2022/2023, que inicia em agosto.