De Courchevel ao Japão: os hobbies de Caroline Celico

Caroline Celico é empresária, influenciadora digital e filantropa. Estudou Administração de Moda no Instituto Marangoni, em Milão, e Gastronomia na Le Cordon Bleu, em Madri.

Viajou desde a infância e também viveu temporadas em Londres e em Paris. Em 2006, em Milão, fundou a Party Design, empresa de organização de eventos, com a sócia Chris Ayrosa; a empresa tem sede em São Paulo. Em 2021, que abriu a marca de vestuário NIINI, usando conhecimentos de Fashion Business do Instituto Marangoni.

A marca trabalha com coleções, peças com numeração a partir do tamanho 32 e itens genderless. “Há muito tempo sentia vontade de entrar para o mercado da moda e trazer algo inovador. Como consumidora e como mãe, vejo que existe um gap no Brasil de marcas com identidade jovial. Não temos muitas opções de marcas descoladas e ao mesmo tempo exclusivas e únicas, confeccionadas com tecidos de alta qualidade e acabamentos impecáveis e com tamanhos menores que o padrão. Por isso estou criando uma marca que traz uma mentalidade diferente do que já é conhecido", diz.

As coleções estão disponíveis no site, showroom e em lojas físicas no Shopping JK Iguatemi e no Shopping Iguatemi, além de mais de 40 multimarcas no Brasil. Em conversa com Casual EXAME, Celico conta um pouco das suas paixões fora do trabalho.

Esporte: Esqui sempre foi uma paixão que carrego desde a infância. Cresci viajando com minha mãe e meu pai para esquiar, e essas memórias são muito afetivas para mim. Virou uma tradição com meus filhos também, é um momento nosso, de conexão e aventura. Meu destino preferido para esquiar é Courchevel.

Filme: Nothing Hill é aquele tipo de filme que acolhe. Tem leveza, romance e um charme que me inspira até hoje. É o filme que sempre volto quando quero desacelerar.

Livro: Mindset, da Carol Dweck, ele ajuda a compreender a forma de encarar desafios e reforçou minha busca constante pelo crescimento, tanto pessoal quanto profissional.

Viagem marcante: Japão, sem dúvidas. É um país que me marcou pela cultura, pela disciplina, pela estética e pela espiritualidade. Voltei de lá mais inspirada, mais conectada e com uma visão ainda mais ampla do mundo. Tenho muita vontade de voltar!

Peça de roupa/objeto de desejo: A alfaiataria Essential da NIINI, com certeza. Ela representa exatamente o que acredito na moda, elegância, conforto e versatilidade. Me acompanha em todas as ocasiões.

Prato marcante: Feijoada. Desde pequena, minha avó faz o melhor feijão-preto do mundo e até hoje nada supera o arroz com feijão dela. É meu sabor de afeto, de raízes e de família.