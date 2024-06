Seis restaurantes para provar feijoada em São Paulo

A feijoada é um prato clássico da culinária brasileira, conhecido por sua riqueza de sabores. Originalmente,o prato era feito com sobras de carnes, mas com o tempo, o prato passou por modificações com a inserção de diversos cortes de carne suína e embutidos. Os acompanhamentos tradicionais são arroz, farofa, couve e laranja, mas há opções adicionais como bisteca, torresmo, banana frita e vinagrete.

São Paulo oferece algumas das melhores opções para degustar uma feijoada autêntica e saborosa. Confira os destaques.

Bar Original

No Bar Original, um dos mais tradicionais da capital, todo sábado é servida a Feijoada Original (R$ 72/R$ 130), a clássica feijoada de botequim que acompanha arroz branco, farofa, couve, laranja, bisteca e linguiça grelhadas, torresmo e molhinho apimentado. O prato está disponível no tamanho individual e para compartilhar, que serve entre duas e três pessoas. Para acompanhar, vale provar o chope claro da casa (R$ 12).

Serviço: R. Graúna, 137- Moema, São Paulo – Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: segunda à quarta das 17h às 00h, quinta das 17h às 01h, sexta das 12h às 02h, sábado das 12h às 02h e domingo das 12h às 19h.

Hospedaria

O restaurante é especialista em pratos tradicionais da capital paulista, e obviamente a feijoada não poderia ficar de fora. O prato é a estrela do cardápio especial de sábado, e é servida acompanhada de arroz, bisteca, linguiça Hospedaria, feijão com paio, lombo e costelinha, farofa, vinagrete, couve, laranja, molho de pimenta da casa e pururuca. A porção de feijoada pode servir de 1 pessoa (R$ 69) e 2 pessoas (R$ 125).

Serviço: Mooca: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca - São Paulo/SP – Fone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h. Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi, São Paulo | Fone: (11) 3168-7291| Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h.

Praça São Lourenço

O restaurante Praça São Lourenço é famoso por sua feijoada servida toda quarta-feira. Por R$ 80, os clientes podem desfrutar de um buffet completo que inclui feijão preto, arroz, farofa, torresminho de barriga, couve, pastel e banana.

Serviço: Rua Casa do Ator, 608 – Vila Olímpia | Tel.: 11.3053-9300

Braca

Descendente do Bracarense do Rio, a casa paulistana traz em seu DNA os sabores dignos da botecagem e um chope geladíssimo. Além da tradicional Feijoada (R$ 70) servida às quartas, com arroz, bisteca, torresmo, farofa e laranja, também dão um toque mais praiano com o especial das sextas e sábados, a Feijoada de Frutos do Mar (R$ 89) leva feijão branco, lula e camarão, com arroz e farofa de dendê.

Serviço: R. Doutor Renato Paes de Barros, 908- Itaim Bibi, São Paulo – Fone: (11)3045-7913 | Horário de funcionamento: segunda-feira das 11h45 às 15 h, de terça-feira ao sábado das 11h45 às 23h, e domingos e feriados das 11h45 às 19hr.

Tantin Bar

Com cardápio assinado pelo chef Marco Aurélio Sena, o bar de gastronomia brasileira conta com uma variedade de sabores tradicionais, como a clássica e saborosa Feijoada (R$ 48), servida com arroz, farofa e vinagrete. O prato está disponível no menu executivo de quarta-feira e também conta com café coado e sobremesa, que pode ser o doce do dia ou abacaxi com mel e raspa de limão.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 987 - Pinheiros - São Paulo/SP – Fone (11) 3034-3082 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 16h e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h e das 18h às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 18h.

Cantaloup

O restaurante Cantaloup, oferece sua renomada feijoada tanto às quartas quanto aos sábados. O prato é composto por carne seca, lombinho, paio e costelinha, acompanhados de arroz, farofa, torresmo, couve, laranja e molho de pimenta.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 474 - Itaim Bibi | Tel: (11) 3165-3445

Parô Bar

Outra excelente escolha é o Parô Bar, que oferece sua feijoada aos sábados. Por R$ 67,90, os clientes podem se deliciar com uma variedade que inclui arroz, couve, torresmo, banana, farofa da casa, vinagrete da casa, lombo, carne seca, linguiça, costela suína, feijão preto e salada de folhas.

Serviço: Av. Lavandisca, 717, Moema | Tel: (11) 93954-1360