Dá o play: 5 dicas de filmes e séries para assistir no final de semana

Começou o ano procurando filmes e séries novos para assistir? Separamos lançamentos da Netflix e Prime Video, com comédia, suspense, drama e documental, para não decepcionar seu final de semana.

Está faltando dinheiro para planejar seu 2021? Investir na bolsa pode ser o primeiro passo. Conheça os cursos da EXAME Academy

Lupin (Netflix)

Com o ator de Intocáveis, Omar Sy, como protagonista, a série conta a história de Assane Diop, que na adolescência enfrentou a morte do pai, que foi acusado de um crime que não cometeu. Em Paris, depois de 25 anos, como forma de vingança, ele passa a agir sob a alcunha de “Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca”.

Pieces Of a Woman (Netflix)

Com produção de Martin Scorsese, o filme narra a mudança de vida de Martha e Sean quando o parto em casa da filha do casal termina em uma grande tragédia. Assim começa uma odisseia de um ano para Martha, que precisa atravessar o sofrimento, administrar os relacionamentos difíceis com Sean e a mãe dominadora (Ellen Burstyn) e ainda encarar nos tribunais a parteira (Molly Parker), crucificada publicamente. Pieces of a Woman é uma história profundamente pessoal, dolorosa e extraordinária de uma mulher aprendendo a viver com sua dor.

Tony Parker – Entre os maiores (Netflix)

Os fãs de basquete podem dar o play neste longa, que revela como Tony Parker fez seu nome como um dos melhores jogadores de basquete da França. Este documentário conta como foi a carreira do atleta, com entrevistas de Kobe Bryant, Thierry Henry, David Robinson e muitos outros.

A Assistente (Prime Video)

A estreia do filme foi adiada nos cinemas em 2020, e chega agora ao streaming. O filme segue um dia na vida de Jane (Julia Garner), uma recém-formada na faculdade e aspirante a produtora de cinema, que acaba de conseguir o emprego dos seus sonhos como assistente júnior de um poderoso magnata do entretenimento. Seu dia é muito parecido com o de qualquer outra assistente, mas à medida que Jane segue sua rotina diária, ela (e quem assiste) ficam cada vez mais cientes dos abusos que afetam insidiosamente todos os aspectos de seu dia de trabalho. O filme foi inspirado no movimento #metoo.

Herself (Prime Video)

Na Irlanda, a jovem mãe Sandra foge de seu marido abusivo e luta contra um sistema habitacional quebrado. Ela se propõe a construir sua própria casa e, no processo, reconstrói sua vida e se redescobre. O drama Herself é um original Prime Video que fala todas as línguas.