Da cidade para a montanha: Vert lança seu primeiro modelo para hikking

A Vert tornou-se um ícone para jovem urbano que procura estilo e tem preocupações ambientais. Mas pouco a pouco a marca de origem francesa vai desbravando outros territórios. Depois de lançar o Vert Running, para corrida, chega ao mercado brasileiro o primeiro tênis da marca para hikking.

O Fitz Roy tem esse nome em homenagem ao emblemático pico patagônico, localizado na fronteira da Argentina e do Chile. Nomeado pelo índios tehuelche como "a montanha fumegante", é considerado um desafio icônico para amantes de hikking.

O tênis com nome de montanha traz tecnologia com 43% de base biológica e reciclada. O cabedal é feito com um novo material da Vert, o Trek-Shell, feito de 100% poliéster reciclado de PET, proporcionando uma estrutura reforçada, maleável, flexível e repelente à água.

Sola de borracha e cana de açúcar

O solado é feito de 31% de borracha amazônica com ranhuras multidirecionais para uma boa aderência e estabilidade. Uma placa de proteção é embutida entre o solado e a entressola para oferecer proteção durante a prática do esporte contra pedras pontiagudas e irregulares.

Essa placa de proteção é feita com 53% de cana-de-açúcar. Além disso, o Fitz Roy conta com espuma de amortecimento L-Foam, feita em 30% látex natural, que proporciona conforto durante toda a caminhada e proteção contra vibrações. No fim, a silhueta é pensada para atividades outdoor, mas cabe com perfeição em qualquer look urbano.

O tênis começará a ser vendido no Brasil no dia 18 de março. Estarão disponíveis no Brasil 100 pares, com numeração do 33 ao 45. O Fitz Roy poderá ser comprado nas lojas Your-ID. Já a cor Gravel Pierre terá venda exclusiva no site da Vert

A origem da marca

Em 2004, os amigos franceses Sébastien Kopp e François-Ghislain, fundadores da marca Veja, vieram ao Brasil com a ideia de reinventar o processo produtivo de um artigo icônico para sua geração: o tênis. A ideia era fazer, de modo diferente, cada etapa desse sistema de fabricação até o produto final.

No Brasil adotou-se o nome Vert, que significa verde em francês e se alinha ao conceito de proteção e desenvolvimento socioambiental promovido pela marca. As equipes Vert e Veja trabalham juntas em todo o desenvolvimento dos produtos, que usam algodão agroecológico do Nordeste do Brasil e do Peru, produzido pela agricultura familiar, a borracha nativa da Amazônia e couro do Rio Grande do Sul e do Uruguai.

Novos materiais e novas tecnologias são desenvolvidos em um processo de melhoria contínua e com visão global de negócio. A distribuição desses calçados no mercado brasileiro começou em 2013, ampliando a atuação da marca já presente na Europa e nos Estados Unidos. Agora, a Vert chega até às montanhas.

