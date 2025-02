Da calmaria à folia: descubra os drinks perfeitos para curtir o Carnaval

O Carnaval é uma verdadeira celebração da energia e diversidade brasileira, seja nos blocos de rua ou em momentos de descanso com os amigos, no churrasco ou à beira da piscina. Para a coquetelaria, isso significa criar drinks que acompanhem o ritmo da festa, seja com sabor, frescor ou até um toque de tradição.

Para ajudar na missão de brindar com estilo durante a festa, a coquetelaria de Isadora Bello Fornari, a única brasileira a atuar no Spirits Selection Concours Mondial de Bruxelles, um dos principais concursos de bebidas do mundo, dá sugestões ideais para todos os momentos da folia.

Curtir nos blocos

Quem vai se jogar na folia dos blocos sabe que a praticidade é essencial. Bebidas leves, que sejam fáceis de carregar e refrescantes, são as melhores opções. Isadora sugere o vermute, uma escolha inteligente por ser versátil e de fácil transporte.

"O vermute de jabuticaba é uma ótima pedida para quem quer algo que tenha uma boa acidez e que se misture bem com tônica ou água com gás", explica. A bebida não só combina com o ritmo agitado dos blocos como ainda garante um toque autêntico e brasileiro, com o sabor da jabuticaba.

Receita: Vermú à Brasileira

50 ml de vermute de jabuticaba Cia dos Fermentados (ou dois dedinhos no vocabulário do folião)

100 ml de tônica

Gelo (muito!)

Para quem está em busca de algo simples, mas com personalidade, o vermute é perfeito para manter o espírito de festa sem perder a praticidade.

Carnaval calmo

Quando a folia dá lugar ao descanso, o que poderia ser melhor do que um drink em jarra para ser compartilhado com os amigos? Isadora apresenta uma combinação tropical: a caipirinha borbulhante, que traz um frescor com um toque autêntico da cachaça e do suco de caju.

Receita: Caipi Borbulhante (Jarra)

250 ml de cachaça de amburana

100 ml de suco de caju concentrado

75 g de açúcar

Bata tudo no liquidificador até o açúcar dissolver completamente.

Depois, adicione: 150 ml de sumo de limão 300 ml de borbulhante de caju



Sirva em uma jarra com um balde de gelo ao lado. Encha os copos com bastante gelo, complete com o drink e decore com uma fatia de limão. A refrescância e a leveza fazem desse drink uma verdadeira explosão de sabor.