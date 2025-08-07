Cozinha tecnológica e com design italiano: Fulgor Milano desembarca no Brasil

Se engana quem pensa que a cozinha é um cômodo que serve apenas para o preparo de refeições. Este espaço tomou conta da casa e se tornou ponto de encontro para receber visitas e unir seus moradores. Independente do perfil de estilo da casa, sempre há um design que agrada e faça sentido ao estilo de vida dos moradores com praticidade, tecnologia e design. No Brasil, a Fulgor Milano pretende agregar novos produtos às casas brasileiras.

A marca com 75 anos de história se prepara para estrear nas onze lojas da Elettromec no país com uma seleção de 22 produtos das linhas Sofia Professional e Plano.

A linha Sofia Professional combina design minimalista e acabamento robusto, com queimadores potentes, controle térmico preciso e múltiplas zonas de cocção — ideal para quem busca performance sem abdicar da sofisticação no dia a dia.

Já a linha Plano aposta em uma experiência mais intuitiva, com estética clean e o sistema inteligente Creactive, que permite selecionar receitas no display e iniciar automaticamente o programa ideal de preparo. Ambas oferecem soluções técnicas alinhadas à estética refinada e ao conforto funcional pensado para cozinhas de alto padrão.

A presença no varejo marca um novo passo na estratégia de expansão do Grupo Elettromec, que projeta um papel cada vez mais relevante para a Fulgor Milano dentro de seus resultados globais já a partir de 2025. Com design sofisticado, soluções inteligentes como o sistema Creactive e acabamentos de alto padrão, os produtos da marca foram pensados para se integrar a projetos de arquitetura exigentes, em sintonia com um estilo de vida contemporâneo e refinado.

"O Brasil é hoje um dos mercados mais promissores para o segmento de luxo, com um público cada vez mais interessado em produtos de alta performance e design exclusivo. Para a Fulgor Milano, a expansão foi um movimento natural, não apenas pelo potencial de crescimento do país, mas também pela oportunidade de se unir a parceiros sólidos com quem já tínhamos uma relação construída ao longo dos últimos anos. Esse vínculo, que começou como um ‘namoro’, evoluiu para um verdadeiro ‘casamento’, consolidando nossa presença e permitindo apresentar ao consumidor brasileiro toda a excelência da marca italiana", diz Diamantino Hofman, CEO do Grupo Elettromec.

Com forte herança industrial e DNA milanês, a Fulgor Milano chega ao país com a proposta de valorizar a experiência na cozinha sem renunciar à funcionalidade e ao design — posicionando-se como uma nova referência no segmento de eletrodomésticos premium.

"A Fulgor Milano chega ao Brasil posicionada no segmento super luxo, ao lado de algumas das marcas mais icônicas do mercado internacional. Nosso objetivo é reforçar esse patamar de exclusividade, trazendo ao público brasileiro eletrodomésticos que combinam performance profissional, design italiano e tecnologia de ponta. A estratégia é clara: oferecer uma proposta diferenciada, acima do que já existe na categoria luxo, atendendo um consumidor exigente que busca o melhor em cada detalhe da cozinha. Ao mesmo tempo, a presença do Grupo Elettromec com marcas em diferentes níveis — como Elettromec, Viking, Falmec e Invita — nos permite construir um portfólio completo e coerente, cobrindo todas as etapas de sofisticação e ampliando nosso alcance no mercado premium e de luxo", diz Hofman.