Corrida de luxo: tênis esportivos podem custar mais de R$ 17 mil; conheça os modelos

O Brasil abriga o segundo maior número de corredores do mundo, com 19 milhões de praticantes, segundo relatório do Strava. Entre 2023 e 2024, a plataforma registrou um crescimento de 109% nos grupos de corrida no país. Já a BrandFinance aponta que as principais maratonas do mundo geraram cerca de US$ 5,2 bilhões em receita nas cidades-sede das provas — um reflexo do impacto econômico e social do esporte.

Com tamanha popularidade, investir em um calçado adequado se tornou essencial para garantir bom desempenho e reduzir o risco de lesões. Os preços variam de R$ 100 a mais de R$ 4 mil, dependendo do nível de tecnologia. Os chamados “supertênis”, por exemplo, utilizam materiais avançados e estruturas que funcionam como molas, impulsionando a passada e reduzindo o tempo por quilômetro.

O sucesso entre os corredores também atraiu o olhar do mercado de luxo, com peças que ultrapassam os dois dígitos. Grifes como Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci e Balmain passaram a investir em modelos inspirados no universo esportivo, mas com foco no design e na exclusividade. O público-alvo é composto por consumidores que buscam unir conforto, moda e status, seja nas ruas ou nas academias.

O movimento reflete uma tendência global de aproximação entre o esporte e o luxo, com colaborações que unem tecnologia, design e lifestyle. Conheça sete modelos de tênis luxuosos que se destacam:

Nike Air Zoom Alphafly 3



Pesando apenas 174 gramas, o modelo custa cerca de R$ 2.500. Ele combina três tecnologias principais: duas unidades Air Zoom, placa de fibra de carbono e entressola em espuma ZoomX — voltadas para oferecer maior retorno de energia e impulsão durante as provas.

Adidas Adizero Adios Pro Evo 1



Com 138 gramas, o tênis é um dos mais leves já produzidos pela marca e custa R$ 3.999,99. Possui espuma Lightstrike Pro, malha elástica e curvatura (rocker) na ponta do pé, favorecendo a velocidade.

On Cloudsolo Loewe



Em parceria com a Loewe, a On lançou um modelo de R$ 4.900, feito com poliéster reciclado e tecnologia CloudTec, que garante amortecimento e estabilidade.

Nike x Supreme Air Max Dn "Black"



Disponível no site de luxo Farfetch por R$ 7.080, o modelo traz amortecimento Dynamic Air, o icônico logo da Supreme na lateral e o swoosh da Nike em versão reduzida.

Balmain Unicorn



Com design futurista e sola robusta, o modelo da Balmain custa R$ 9.875 e combina nylon, elastano e poliuretano termoplástico.

Gucci Run Roxo



Avaliado em R$ 14.052, o tênis aposta em tecido respirável tecnológico e solado de borracha flat, unindo estética esportiva e sofisticação.

Balenciaga Runner



O modelo mais caro da lista chega a R$ 17.500. Produzido em borracha EVA, TPU e poliuretano, é adornado com centenas de cristais de strass, em uma fusão de luxo e estilo esportivo.

Apesar do design arrojado e dos materiais premium, vale destacar que os tênis de luxo não substituem modelos de alta performance em provas intensas, como maratonas. Enquanto os supertênis seguem dominando as pistas, os modelos de luxo mostram que o mercado da corrida também pode ser uma passarela, onde o desempenho divide espaço com o estilo.