Cor do ano 2025: Motorola lança smartphones em Mocha Mousse

Se existe uma cor capaz de traduzir o conforto de uma xícara de café pela manhã, a intensidade do chocolate ou a sofisticação do cacau, essa cor é Mocha Mousse. Eleita pela Pantone como a Cor do Ano 2025, a tonalidade marrom aveludada agora chega ao universo da tecnologia pelas mãos da Motorola, que lança no mercado brasileiro os novos Motorola Razr 50 ultra e Motorola Edge 50 neo.

Os dois modelos estreiam no Brasil com um acabamento refinado em Vegan Leather, enriquecido com mini partículas de grãos de café, tornando cada aparelho um acessório de design tão marcante quanto funcional. A escolha da cor reflete não apenas uma tendência estética, mas um conceito que dialoga com o momento atual: um convite à pausa, ao equilíbrio e ao bem-estar, sem abrir mão da tecnologia, isso nas palavras da empresa.

Os dois smartphones

O Motorola Razr 50 ultra resgata o charme nostálgico dos celulares dobráveis, agora repaginado com uma tela externa full HD+ de 4 polegadas, a maior da categoria. Equipado com inteligência artificial, o modelo permite explorar a criatividade com recursos como o Match de Estilo, que cria papéis de parede a partir das roupas do usuário, e o Magic Canvas, capaz de gerar imagens com base em comandos de texto.

Além disso, traz 512 GB de armazenamento interno e um sistema de câmeras avançado, com uma lente principal de 50 MP, uma teleobjetiva de 50 MP com zoom óptico de 2x e uma câmera frontal de 32 MP, todas com gravação em Ultra HD 4K (60 fps).

Já o motorola edge 50 neo é equipado com um sensor Sony LYTIAtm 700C e recursos de inteligência artificial, o modelo oferece fotos impecáveis com apenas um clique. Sua certificação militar garante resistência a temperaturas extremas, variando de -20°C a 60°C, além de suportar submersão de até 1,5 metro por 30 minutos e condições adversas como chuva intensa e alta salinidade – um diferencial valioso para quem vive em regiões litorâneas.

Os smartphones na Cor do Ano 2025 já estão disponíveis no mercado. O Razr 50 ultra pode ser adquirido por R$ 6.554,44, enquanto o Edge 50 neo chega com preço inicial de R$ 2.499,00.