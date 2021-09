Copa do Mundo 2022: Doha terá hotel 5 estrelas reservado para brasileiros

Ainda faltam 14 meses para a Copa do Mundo no Catar, mas os brasileiros já podem garantir a estadia em um hotel reservado exclusivamente para a torcida verde e amarela. Em Doha, haverá não apenas a base para os brasileiros, mas pacotes que incluem ingressos para jogos, traslados e guias, elaborados pelo Grupo Águia.

Presente em Copas do Mundo desde 1966, o Torcida Brasil já levou mais de 110 mil torcedores brasileiros em 12 edições dos jogos. Para a edição no Catar, são esperadas mais de 10 mil pessoas. Para garantir maior organização, um escritório do Grupo Águia também será inaugurado em Doha.

“Ao longo dos anos, nós fizemos praticamente todas as Copas do Mundo, e em 2010 iniciamos a parte de hospitalidade. Também foi quando iniciamos um processo junto à Fifa para licenciar agentes exclusivos para venda de hospitalidade ao redor do núcleo. E de lá pra cá, nós tivemos o privilégio de participar de todas as licitações e ganhamos absolutamente todas como agentes exclusivos de venda de hospitalidade para as Copas do Mundo”, conta Paulo Castello Branco, presidente de Projetos Especiais do Grupo Águia.

Para as viagens em 2022, os pacotes variam, com hospedagens a partir de 4 dias tanto em Doha (a partir de 7 mil dólares) quanto em Dubai (5.500 dólares). Com 28 dias de duração dos jogos, é possível escolher entre as fases de jogos do Brasil, além das oitavas de final, quartas de final, semifinal e final dos jogos.

Esta será a segunda vez que um país reserva um espaço inteiro para acomodar os torcedores, a primeira vez foi em 2014, com a torcida mexicana na Copa do Mundo realizada no Brasil.

Club Rotana Lounge. (Rotana City Centre/Divulgação)

Quarto Premium do Rotana City Centre em Doha. (Rotana City Centre/Divulgação)

Piscina do hotel Rotana City Centre. (Rotana City Centre/Divulgação)

“Para esta edição, resolvemos comprar quarenta dias de um hotel cinco estrelas. O hotel será apenas do Brasil, e fica localizado na principal avenida de Doha, dentro de um shopping center e a dez minutos da estação do metrô que levará os privilegiados que forem para a Copa do Mundo para os oito estádios”, diz Castello Branco.

Os tipos de pacotes variam e podem incluir traslados para o aeroporto e estádios com guias, ingressos para os jogos, city tour por Dubai e experiências nos estádios como buffet e bebidas. Em torno de 90% das categorias luxuosas e business já foram vendidas.

País islâmico, dentro do hotel Rotana City Centre e nos estádios, será possível o consumo de bebidas alcoólicas. “Será possível tomar cervejas e uísque, por exemplo, sem problema nenhum. Além disso, os ingressos de hospitalidade permitem que a pessoa vá para o estádio três horas antes do início do jogo de futebol e aproveite para comer e beber”, explica Marjorie Mynssen, gerente de projetos do Grupo Águia.

Para os que desejam expandir a viagem, é possível dobrar a quantidade de dias na cidade por 3 mil dólares. As compras podem ser feitas através da agência de turismo Stella Barros ou da CVC.

Pensando na Copa do Mundo de 2026, a logística dos jogos será bem diferente do Catar. No país do Oriente Médio, as distâncias entre os estádios não passam de 80 km. Já a edição seguinte terá uma logística um pouco mais complicada, visto que será realizada em três países: México, Estados Unidos e Canadá.

“Ainda que 80% do evento aconteça nos Estados Unidos, primeiramente precisamos pensar em termos mais logísticos, como quais serão as 11 cidades que receberão os jogos. Isso deve ser definido no final do ano, início do ano que vem”, finaliza Castello Branco.