Conselhos para a compra de um veículo elétrico

Muita gente ainda se preocupa com o custo, a escolha e o carregamento, mas essas barreiras estão caindo rapidamente e o presidente Joe Biden espera acelerar as coisas com dezenas de bilhões de dólares em incentivos.

Pode ser uma situação complexa para quem planeja comprar um carro. Veja como avaliar se um veículo elétrico é bom para você.

O que você está procurando? Seja honesto.

Os veículos elétricos são rápidos, gostosos de dirigir, exigem pouca manutenção e não liberam gases poluentes, que estão entre os principais contribuintes para as mudanças climáticas. No entanto, mesmo que você tenha certeza de que quer um, há muitas opções, por isso é importante entender o que está procurando.

"É para o transporte básico? Ou é uma expressão de você e de sua personalidade? Os carros são uma declaração sobre seus compradores. Se não fossem, não haveria os Mercedes", disse Matt DeLorenzo, editor-chefe sênior da Kelley Blue Book.

Peguemos a Tesla. Claro, a empresa fabrica veículos elétricos poderosos, modernos e rápidos. Mas o atrativo também está ligado ao que um Tesla diz sobre seu dono. Comprar um significa entrar na comunidade dos primeiros adeptos – e, em certa medida, nas visões e previsões de Elon Musk, o executivo-chefe carismático e ousado da empresa. Como resultado, muitas pessoas envolvidas com carros amam ou odeiam a Tesla.

Alguns veículos elétricos, como o Hyundai Ioniq, o Nissan Leaf ou o Mini Cooper SE, custam a partir de US$ 30 mil e são alternativas econômicas e ecológicas ao carro movido a gasolina. Outros, como o Porsche Taycan ou o Hummer elétrico da GMC e o luxuoso Mercedes-Benz EQS, são uma declaração, e vão custar algo em torno de US$ 100 mil.

Qual é seu plano para carregar a bateria?

A infraestrutura de pontos de carregamento do país pode estar crescendo rapidamente, mas qualquer um que queira fazer a mudança para veículos elétricos deve ter um plano nesse aspecto.

O primeiro passo é determinar onde você normalmente vai carregar a bateria. A maioria das pessoas faz isso em casa, o que é mais fácil, mas, com os novos carros elétricos e caminhões capazes de andar 320 quilômetros ou mais com uma carga completa, alguns motoristas optam por reabastecer, conforme necessário, no trabalho ou em pontos públicos. Alguns moradores de cidades grandes desenrolam fios longos do apartamento ou da casa para carregar veículos elétricos estacionados na rua.

Se você planeja carregar um novo carro elétrico ou caminhão em casa, há armadilhas sobre as quais é preciso estar ciente. Mesmo que possam ser alimentados com tomadas domésticas típicas, o processo é dolorosamente lento, levando até 24 horas ou mais para uma carga completa. Muitos proprietários optam por instalar uma tomada mais rápida de 220 a 240 volts, como as usadas em secadoras de roupas, o que geralmente requer a contratação de um eletricista. "Você está basicamente instalando algo único para o carro elétrico – há um custo associado a isso", disse Alistair Weaver, editor-chefe do Edmunds.com.

Mas não se estresse muito. Embora o medo de ficar sem combustível – muitas vezes chamado de ansiedade de alcance – seja real, ele é em geral exagerado, garantem especialistas.

A Consumer Reports ouve muitos proprietários de VE garantindo que não carregam seu carro diariamente porque não é preciso, de acordo com Jake Fisher, diretor sênior de testes de automóveis do grupo.

Devo comprar um Tesla?

Como líder de mercado, a Tesla tem algumas vantagens. Seus carros e sua tecnologia estão em uso há mais tempo do que os veículos elétricos fabricados por outras montadoras, e a empresa tem uma rede de carregamento fácil de usar para uso exclusivo dos carros que fabrica. A paisagem, porém, está mudando rapidamente, de acordo com Weaver da Edmunds: "Há uma verdadeira explosão na escolha. Todo mundo, e quero dizer todo mundo mesmo, está vindo para o mercado. O momento da mudança chegou, e todas as marcas conhecidas agora vão oferecer alternativas elétricas genuinamente úteis e versáteis nos próximos dois ou três anos."

Vários veículos elétricos novos chegaram às ruas no início de 2021, incluindo o Mustang Mach-E da Ford, o ID.4 da Volkswagen e o XC40 Recharge da Volvo, e espera-se que as montadoras apresentem muito mais este ano e no próximo. Alguns modelos que os entusiastas de automóveis aguardam ansiosamente incluem o utilitário esportivo Audi Q4 e-tron, o sedã i4 da BMW, o SUV Ioniq 5 da Hyundai e o SUV Ariya da Nissan. Espera-se que várias startups também comecem a vendê-los, incluindo o sedã Lucid Air, além da picape R1T e do R1S SUV, ambos da Rivian.

Quanto você pode pagar? (Incentivos fiscais podem ajudar)

Sim, os veículos elétricos custam mais do que os similares movidos a gasolina, mas seu preço da etiqueta não é final. Incentivos fiscais, subvenções de serviços públicos e outras opções podem ajudar a compensar o custo.

Os veículos elétricos também são mais baratos de manter. Um estudo recente da Consumer Reports descobriu que o motorista médio de um veículo elétrico gastará 60 por cento menos para abastecer o carro, caminhão ou SUV, e metade do valor de reparos e manutenção – sem necessidade de troca de óleo –, em comparação com o proprietário médio de um veículo movido a gasolina.

Comprar um usado pode ser a maneira mais barata de obter um veículo elétrico, embora seja preciso avaliar o carro que você está comprando com cuidado, particularmente a qualidade da bateria, que se degrada com o tempo. Dito isso, um VE usado pode ser a escolha perfeita de um segundo carro para trajetos curtos.

Considere as alternativas

Por mais excitante que seja ter um veículo elétrico, ele pode não ser para todos. Muitas famílias e muitos indivíduos não podem pagar por um VE que atenda às suas necessidades – há poucos deles com três fileiras de bancos ou espaço para equipamentos esportivos para os jovens, por exemplo, e tendem a ser caros. Há quem não consiga carregar a bateria facilmente. É por isso que DeLorenzo e Fisher recomendam os híbridos plug-in. "Se você está interessado, mas não está seguro de querer se comprometer, os híbridos plug-in são uma espécie de porta de entrada", disse Fisher, da Consumer Reports.

Para muita gente, um plug-in como uma minivan Chrysler Pacifica Hybrid ou o RAV4 Prime SUV poderia efetivamente servir como um veículo totalmente elétrico, segundo Fisher. A Toyota afirma que o RAV4 Prime pode rodar 68 quilômetros antes de mudar para gasolina, enquanto a Chrysler diz que o Pacifica faz 52 quilômetros com uma carga total. Se usados principalmente para viagens curtas como ir para o trabalho e andar pela cidade, os carros raramente precisariam usar gasolina. Esses dois veículos e outros híbridos plug-in também se qualificam para incentivos fiscais federais.

"Basta conectá-lo em sua tomada de parede normal e carregá-lo durante a noite, e você terá o prazer de ver como é ter um VE, e então talvez seu próximo veículo seja um VE puro", afirmou Fisher.

