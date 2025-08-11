Casual

Conheça os rostos que irão estampar o Calendário Pirelli 2026

A revelação do calendário de 2026 será feita em Praga, em novembro

Calendário Pirelli: Sølve Sundsbø foi selecionado para fotografar a edição de 2026 (Pirelli/Divulgação)

Calendário Pirelli: Sølve Sundsbø foi selecionado para fotografar a edição de 2026 (Pirelli/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15h12.

Última atualização em 11 de agosto de 2025 às 15h14.

No início de junho, a Pirelli anunciou o fotógrafo norueguês Sølve Sundsbø como o responsável pelos cliques do Calendário Pirelli 2026. A edição do próximo ano terá o tema natureza. As fotos foram feitas em Londres e em Nova York.

Nesta semana, a marca de pneus revelou quem serão as onze pessoas que irão estampar a edição de 2026.

São eles: a atriz porto-riquenha Adria Arjona, a estilista britânica Susie Cave, as atrizes britânicas Gwendoline Christie e Tilda Swinton, a modelo checa Eva Herzigova, a atriz chinesa Du Juan, a atriz italiana Luisa Ranieri, a atriz americana Isabella Rossellini, a modelo russa Irina Shayk, a cantora britânica FKA Twigs e a tenista americana Venus William.

A revelação das fotos será feita em Praga em novembro.

"Para o Calendário de 2026, eu quero capturar emoções, instintos e estados de espírito que são centrais para a vida humana, como: o desejo de liberdade, curiosidade, sede de conhecimento, acho que você pode chamar assim. Algum tipo de mistério, imaginação, paixões, o desejo de emancipação, a conexão com a natureza e nossa relação com o tempo e o espaço. É uma maneira de nos conectar com algo de onde viemos. Questões muito grandes, mas, sabe, vamos tentar ser ambiciosos", diz Sundsbø.

