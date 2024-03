Kardian: o carro que marca um novo momento da Renault no Brasil

Não é de hoje que as montadoras presentes do Brasil estão mudando a estratégia de lançamentos, atendendo a um novo consumidor e em busca de melhor rentabilidade. Mesmo que ainda existam carros de entrada, os famosos populares, a grande aposta é nos modelos de maior valor, superior aos R$ 100.000, e em especial os SUVs, que caíram no gosto do brasileiro.

Seguindo este novo padrão do mercado local, a Renault marca a nova fase em solo brasileiro com o lançamento do Kardian para competir no segmento B-SUV, contra Volkswagen Nivus e Fiat Pulse. É o primeiro veículo do Renault International Game Plan 2027, o plano estratégico para os mercados internacionais, anunciado em outubro de 2023 pelo CEO global da marca, Fabrice Cambolive. Até 2027 serão lançados outros sete novos modelos.

“Com o lançamento do Kardian nós estamos ampliando a gama Renault, entrando em um novo segmento de mercado. Com a chegada do Kardian nós começamos uma nova fase na Renault do Brasil e estamos preparados para um futuro de crescimento”, afirma Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

Um dos grandes diferenciais em relação a outros concorrentes é que o carro é produzido no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. A planta foi adaptada para a montagem do novo modelo. O Kardian é o primeiro veículo produzido no Brasil com a nova identidade de marca francesa, com o logo “Nouvel R”.

Como é o Kardian

Com suas dimensões de 4,12 m de comprimento, 1,75 m de largura e 1,54 m de altura, o Kardian se posiciona no segmento B dos SUVs. Seu porta-malas de 358 litros destaca-se entre os concorrentes pelo amplo espaço.

O Renault Kardian proporciona ao motorista a opção de selecionar entre três modos de condução, acessíveis por meio da tela multimídia ou por um botão: My Sense (personalizável), Eco e Sport. Cada modo é adaptado para diferentes estilos ou situações de direção, otimizando a experiência do condutor.

O sistema do veículo atua na calibração do sistema de direção, do motor e da caixa de câmbio, ajustando uma variedade de configurações, como a resposta do pedal do acelerador, o esforço de direção, o display do painel de instrumentos e a iluminação ambiente, conforme necessário.

Equipado com o novo motor turbo TCe 1.0 flex, o Kardian pertence à mesma família do motor turbo TCe 1.3 flex, fruto de uma parceria com a Daimler. Esses propulsores compartilham aproximadamente 70% de seus componentes e se destacam por oferecer alto torque em baixas rotações e baixo consumo de combustível.

Interior do Renault Kardian. (Renault /Divulgação)

O motor turbo 1.0 entrega 125 cv de potência e 220 Nm de torque, sendo 200 Nm (90% da força máxima) já disponível a 1.750 rpm. Tem câmbio de embreagem dupla, sistema que agiliza a troca das marchas sem interrupção no torque, graças ao trabalho simultâneo das duas embreagens, favorecendo o conforto e a reatividade ao dirigir.

Quanto custa o Kardian

Na versão de entrada, o Kardian custa R$ 112.790. Nesta opção é equipado com seis airbags (frontal, lateral e de cortina), controlador de velocidade e limitador de velocidade, assistente de partida, sensores de estacionamento traseiro e câmera de ré, controles eletrônicos de estabilidade e tração, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, multimídia com tela de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay com espelhamento sem fio, além de outros itens.