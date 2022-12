Conheça o curioso avião de Elvis Presley que será leiloado nos EUA

Quem vê o Lockheed Jetstar abandonado no deserto de Roswell, no estado norte-americano do Novo México, nem imagina que o jatinho executivo pertenceu a Elvis Presley. Mas, depois de 30 anos de descaso, o “Hound Dog” – como era chamado pelo Rei do Rock – poderá finalmente ter novo dono. Pelo menos essa é a expectativa da casa de leilões Mecum Auctions.

E se a pintura vermelha está praticamente irreconhecível pelo desgaste, a cabine é praticamente uma volta ao tempo, já que permanece praticamente igual à configuração escolhida pelo cantor: poltronas e sofá revestidos de veludo vinho e recursos avançados (para a época), como televisão, toca-fita e videocassete. Por outro lado, faltam as turbinas e comandos do piloto.

Por enquanto, o preço inicial dos lances não foi divulgado, mas o futuro comprador também terá direito a documentos originais, assinados pelo próprio Elvis Presley, que comprovam a negociação da aeronave “zero km” em 1976 por 850 mil dólares, equivalente a 4,7 milhões de dólares com a correção pela inflação. Apresentado em 1956, o Lockheed foi produzido até 1978.

Mas saiba que esse não foi o único “brinquedo” aeronáutico do cantor, que tinha uma verdadeira coleção de aviões, que incluía um turboélice Gulfstream G1 e um jato Dessault Falcon, bem como uma segunda unidade do Jetstar e o modelo comercial Convair 880 que pertenceu à Delta. Destes, apenas os dois últimos estão preservados em um museu de Graceland, nos EUA.

