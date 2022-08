Conheça harmonizações perfeitas entre pratos e vinhos para nunca errar

Você sabia que existe a combinação perfeita entre pratos e vinhos? Existem e, como explica Philippe de Nicolay Rothschild – fundador do e-commerce Edega –, são chamadas de “harmonização clássica” ou “made in heaven”. E o especialista ainda recomenda quais rótulos são ideais para acompanhar as opções de ostras (ou mariscos no geral), cordeiro e até mesmo lagostas au beurre blanc.

No primeiro exemplo, a harmonização é feita com o Chablis Vieilles Vignes 2015, vinho produzido a partir de mostos dos diferentes premiers crus do Domaine Daniel-Etienne Defaix e de uma cuidadosa escolha de videiras com idade média de 51 anos – algumas plantadas em 1905. Nesta safra, tem um estilo muito Chablisien, com frutas cítricas frescas e mineralidade marcante. Na boca, o estilo Defaix sempre procura muito bom equilíbrio entre, frescor e potência, além de um longo final.

Para cordeiro preparado ao vinho tinto, Philippe de Nicolay Rothschild recomenda Réserve Spéciale Bordeaux Rouge 2018, cujo a linha é fruto do trabalho de todas as equipes dos Châteaux Lafite Rothschild e do relacionamento com seus fornecedores, a fim de realizar alguns cortes na melhor tradição dos grandes Bordeaux, privilegiando sempre o equilíbrio e a destacada elegância.

Por fim, o Alpasión Grand Chardonnay 2020 é considerado a “harmonização clássica” para lagostas: primeiro branco da Linha Grand, segue uma filosofia borgonhesa desde vinificação até maturação em barrica de carvalho francês em contato com as lies fines (borras finas). Apesar dos seus 15% de álcool, esse vinho apresenta um conjunto aromático complexo e fresco; na boca há notas de frutas elegantes e boa acidez, que mantêm bom equilíbrio com a riqueza natural da Chardonnay.

