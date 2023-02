Conheça a marca de moda carioca que triplicou de tamanho e agora chega à Europa

Que o Rio de Janeiro é o melhor cartão postal brasileiro ninguém duvida. É apostando nessa imagem que a marca de moda feminina carioca Open iniciou seu projeto de expansão, uma consequência do seu crescimento exponencial nos últimos dois anos.

Com cinco lojas físicas próprias no Brasil, a marca foca agora na internacionalização, com inauguração de um novo showroom na Europa prevista para 2023. Licenciada desde 2020 do grupo AMC, a marca passou dois anos estruturando um crescimento de destaque dentro do mercado.

Atualmente, presente em mais de 1.000 pontos de venda espalhados por todo o Brasil, a Open projeta aumentar esse número em 30% este ano, enquanto planeja a abertura de novas lojas na Barra da Tijuca, Ipanema e Botafogo, pontos estratégicos da capital carioca.

“A escolha da região está ligada à ousadia da Open, que reflete todo o poder e a personalidade da mulher veloz, moderna e de atitude. A ideia é mostrar a pluralidade de papéis femininos e seus diferentes estilos. As novas lojas fazem parte da estratégia de alcançar ainda mais espaço pelo Brasil e pelo mundo”, diz Douglas Lima, diretor criativo da Open.

Do Egito ao Bahrein

Para 2023 a marca tem o plano de inaugurar mais 10 lojas físicas, levando a experiência Open para a mulher de outros estados brasileiros. O avanço constante é derivado do sucesso gigantesco de vendas, que triplicou nesses dois últimos anos. Esse crescimento foi cerca de 70% além do esperado pela própria marca.

Com vendas de 600 mil peças ao ano, a marca quer levar o DNA carioca para o exterior, da América Latina à Europa. A Open já está presente no Panamá, Paraguai, Porto Rico, Equador, Estados Unidos, Líbano, Honduras, Egito, Austrália, Bahrein, Rússia, Portugal e, a partir da próxima coleção de primavera, também na Espanha.

A grife também está na Bolívia, onde inaugurou uma loja própria no primeiro semestre de 2022, que leva o nome de Open By Rio, uma forma de otimizar a fama da cidade no mercado internacional.

Em 2023 a marca planeja abrir o primeiro showroom na Europa, com sede em Portugal, na capital Lisboa, e na Espanha, em Alicante. “Para o próximo ano estamos prospectando um showroom também em Miami, nos Estados Unidos”, afirma André Paulo, head comercial da Open.

“Com essa internacionalização, queremos levar uma parte do estilo carioca para outras culturas, integrando as mulheres estrangeiras no estilo único, poderoso e dinâmico da Open”, acrescenta Lima. Confira a seguir a entrevista com o diretor criativo.

Como você define a moda da Open?

A ideia dentro de cada coleção é trazer uma roupa com DNA jovem, contemporâneo, cosmopolita e urbano, que possa imprimir nossa personalidade e estética. Produzimos linhas de mix bem definidos e fortes com grande peso e performance no varejo e atacado. Nosso calendário anual é composto por quatro coleções baseadas em estações, que funcionam junto aos lançamentos de coleções-cápsula, como a linha Casual Day, Fashion Day, Black (festa) e Heat, que oferecem jeans, sarja, estamparia, malha e outras trends em preço competitivo.

Já tem lugar e data os showrooms em Portugal e na Espanha?

O showroom em Portugal já está ativo, funcionando com mais de 30 pontos de venda no país. Na Espanha, a Open chega junto à coleção de outono, nossa próxima linha a ser lançada, com dois showrooms, um em Valencia e outro em Canarias.

Qual a meta a médio e longo prazo, em número de lojas, penetração em outros países?

Atualmente a estratégia de internacionalização da Open está baseada no canal de distribuição, no qual buscamos nos consolidar com parcerias em países estratégicos. Esta começou em 2022 e hoje temos distribuidores em 3 países (Paraguai, Portugal e Espanha), estando presentes em mais de 80 pontos de venda. Nossa meta para 2025 é de nos consolidar em pelo menos oito mercados internacionais com distribuição somando 350 pontos de venda no exterior. A abertura de franquias e lojas próprias da marca é um segundo passo na estratégia de internacionalização, após a consolidação deste canal no varejo nacional.

Que marcas, nacionais e internacionais, inspiram você?

Nossas grandes inspirações são IRON, Wang e AREA.

