Concorrente para a Rolex? A Universal Genève está de volta

A Universal Genève, uma das marcas mais respeitadas da relojoaria suíça, está renascendo após quase três décadas de inatividade. Sob o comando de Georges Kern, CEO da Breitling, e com o suporte do fundo Partners Group, a marca promete recuperar sua posição entre os gigantes como Rolex e Patek Philippe. O relançamento é ancorado no icônico Polerouter, um relógio que reflete a herança da Universal Genève. As informações são do Robb Report.

Fundada em 1894, a Universal Genève acumulou uma reputação invejável ao longo do século 20, sendo responsável por inovações como o primeiro cronógrafo em 1919. O colapso veio durante a crise do quartzo nas décadas de 1970 e 1980, quando a marca foi vendida e caiu no ostracismo. Para os colecionadores, no entanto, os relógios da Universal Genève, como o Tri-Compax e o Aero-Compax, permaneceram como relíquias valiosas e admiradas.

O papel de Georges Kern na Universal Genève

Em dezembro de 2023, Kern anunciou a aquisição da propriedade intelectual da marca pela Partners Group. Este movimento despertou entusiasmo e preocupação na comunidade de colecionadores. Kern, conhecido por suas estratégias audaciosas, foi responsável por modernizar a Breitling, mas também enfrentou críticas por alterações consideradas excessivamente ousadas em designs clássicos.

O relançamento começa com o Polerouter, um modelo desenhado por Gérald Genta em 1954 para os pilotos da Scandinavian Airlines System (SAS). A nova versão do relógio manteve o tamanho original de 35 milímetros e detalhes históricos, como o mostrador elaborado e o movimento micro-rotor UG 1-69. Apenas três peças foram produzidas inicialmente: uma de aço, uma de ouro rosa e uma de ouro branco, esta última com uma pulseira artesanal de Laurent Jolliet que será leiloada pela Phillips.

1 /20 (KUDOKE - 3 Salmon)

2 /20 (Otsuka Lotec - No.6)

3 /20 (Chopard - L.U.C Qualité Fleurier)

4 /20 (Berneron - Mirage Sienna)

5 /20 (Rémy Cools - Tourbillon Atelier)

6 /20 (Bernhard Lederer - 3 Times Certified Observatory Chronometer)

7 /20 (H. Moser & Cie - Streamliner Small Seconds Blue Enamel)

8 /20 (IWC Schaffhausen - Portugieser Eternal Calendar)

9 /20 (Van Cleef & Arpels - Lady Jour Nuit)

10 /20 (Van Cleef & Arpels - Lady Arpels Brise d'Été)

11 /20 (Voutilainen - KV20i Reversed)

12 /20 (De Bethune - DB Kind Of Grande Complication)

13 /20 (Piaget Polo 79)

14 /20 (Daniel Roth - Tourbillon Souscription)

15 /20 (Laurent Ferrier - Classic Moon Silver)

16 /20 (Bovet 1822 - Récital 28 Prowess 1)

17 /20 (Massena Lab - Chronograph Monopoussoir Sylvain Pinaud x Massena Lab)

18 /20 (MING - 37.09 Bluefin)

19 /20 (Chopard - Laguna High-Jewellery Secret Watch)

20/20 (Van Cleef & Arpels - Lady Arpels Jour Enchanté)

O Polerouter como símbolo de tradição

O Polerouter é a peça mais icônica da Universal Genève, refletindo a elegância e a inovação da marca. O design assinado por Genta é celebrado por sua complexidade discreta, como o anel externo do mostrador fixado diretamente no cristal para vedação contra poeira e umidade. Este nível de detalhe faz do Polerouter um modelo que sintetiza a herança da marca e aponta para um futuro promissor.

Além disso, o renascimento do Polerouter coincide com uma mudança no mercado de relógios. Após anos de foco em relógios esportivos de aço, o público parece inclinado a valorizar peças menores e mais elegantes, alinhadas com a proposta da Universal Genève.

Desafios e expectativas Universal Genève

O retorno da Universal Genève não é apenas uma celebração do passado, mas também um desafio significativo. A marca precisa equilibrar a fidelidade aos seus designs históricos com as demandas de um mercado global competitivo. A estratégia de Kern em manter a essência da Universal Genève é um sinal promissor, mas a trajetória futura dependerá da capacidade de traduzir essa essência em sucesso comercial.

Os planos para a marca incluem ampliar a coleção além do Polerouter, explorando outros modelos icônicos do catálogo, como o Tri-Compax. A produção limitada e a atenção ao detalhe devem posicionar a Universal Genève como uma alternativa de prestígio em um mercado saturado por marcas estabelecidas e renascimentos mal executados.

Uma nova era para a relojoaria suíça?

A Universal Genève tem o potencial de se tornar uma das marcas mais relevantes do século 21, especialmente se continuar a produzir relógios que respeitam suas raízes e dialogam com o gosto contemporâneo. O relançamento do Polerouter é apenas o começo, mas já demonstra que a marca pode recuperar seu lugar de destaque na hierarquia da relojoaria suíça.

A expectativa é que os preços dos novos modelos da Universaol Genève sejam equivalentes aos de Rolex mais sofisticados e de outras marcas suíças de primeiro escalão, como Audemars Piguet.

Para colecionadores e entusiastas, a Universal Genève oferece algo raro: a combinação de história, inovação e excelência técnica. Se a marca continuar no caminho certo, seu renascimento poderá redefinir o que significa ser uma lenda na relojoaria.