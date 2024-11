Imagine ter à disposição do prédio em que mora mais de 30 áreas de lazer. Além das consagradas salas de jogos e piscina, o local conta com cinema, área de barbecue na cobertura, night bar, cozinhas compartilhadas e até karaokê. Todos esses atrativos estão dentro do Ayra Higienópolis, em São Paulo, o novo prédio residencial para aluguel com o conceito Greystar, uma das maiores especialistas em locação do mundo, com mais de 850 mil contratos.

A marca, desenvolvida especialmente para o Brasil, já opera outros dois empreendimentos: Ayra Pinheiros e Ayra Pininfarina, e tem outros quatro em desenvolvimento. O conceito Greystar tem o objetivo de criar ambientes que equilibram conforto e estilo de vida. Por isso, as áreas de lazer e convivência são o principal destaque.

O segmento de prédios com assinatura de grifes está em ascensão. No início de 2024, havia pelo menos 324 projetos em andamento, somando cerca de 26 mil unidades residenciais em 52 países, segundo um estudo da consultoria britânica Knight Frank. A previsão é de um crescimento anual de 12% até 2026.

Estrutura

Projetado pelo estúdio Ambidestro, o Ayra Higienópolis oferece 224 apartamentos em diversas configurações — incluindo studios e unidades de um e dois dormitórios — distribuídos em 18 pavimentos. Os aluguéis variam conforme o tamanho e a duração do contrato. Por exemplo, um studio na unidade de Pinheiros custa cerca de R$ 6.605 mensais. Localizado na Avenida Angélica, próximo ao Shopping Higienópolis.

Áreas de lazer

O Ayra Higienópolis disponibiliza mais de 30 áreas de lazer organizadas conforme o estilo de vida dos moradores. Entre as opções estão:

Espaços para trabalho, como coworking, phone booths e salas de reunião;

Estruturas para bem-estar, incluindo academia, yoga, pilates, piscina e spa;

Áreas para entretenimento, como cinema, karaokê, jogos e barbecue na cobertura;

Infraestrutura pet-friendly, com pet wash e jardim dedicado.