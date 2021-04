Como o ator mais bem pago do mundo gasta seu dinheiro?

Aos 49 anos, Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, é o ator mais bem pago do mundo atualmente. Começando com papéis secundários em filmes como O Retorno da Múmia, The Rock construiu uma carreira sólida em filmes de ação e aventura nos últimos 20 anos, com protagonismo em franquias cinematográficas como Velozes e Furiosos.

No ano de 2020, The Rock recebeu 87,5 milhões de dólares por seus trabalhos, segundo levantamento da Forbes. Em conversão direta hoje, o valor é de 475 milhões de reais - mais do que o prêmio de 325,2 milhões de reais da Mega da Virada, que atingiu seu maior valor histórico em 2020.

Mas como o ator mais bem pago do mundo gasta sua fortuna?

The Rock não economiza e deixa isso claro na sua vida pública nas redes sociais.

Sua nova mansão em Beverly Hills, comprada em abril, tem 1637 metros quadrados (com seis quartos e 12 banheiros). O valor pago, segundo o jornal South China Morning Post, foi de 27,8 milhões de dólares. Essa não é sua única residência. Ele também tem imóveis na Georgia, em Los Angeles e em Miami.

Entusiasta de carros, The Rock tem uma coleção de luxo que inclui, por exemplo, um raro Pagani Huayra, cujo valor estimado é de 1 milhão de dólares.

The Rock também atua no mundo dos negócios cinematográficos, claro, fazem produções para seus próprios filmes. Em 2012, o ator fundou a produtora Seven Bucks Productions, que atuou em filmes como Jumanji: Bem-vindo à selva.

Com uma carreira de sucesso, The Rock certamente não sente falta dos tempos de luta livre na WWE - ainda que o treino de musculação e as lutas fictícias façam parte da sua rotina.