Como moram os ricos? 5 modelos de mansões para se inspirar

Seria querer se enganar se disséssemos que não desejamos ter uma grande e linda casa para morar. Alguns, ao longo da vida, aprendem a gostar e a adaptar a sua rotina a um modelo de casa mais compacta. Contudo, até mesmo essas pessoas adorariam poder desfrutar, mesmo que por um breve período de tempo, os ambientes de uma espaçosa e luxuosa mansão.

Existem muitos modelos de arquitetura residencial que combinam com esta ideia de 'casa mansão'. Algumas, nós poderíamos classificar como de estilo moderno ou clássico; também haveriam aquelas de características mais urbanas e rurais.

Mansão decorada com frisos

Casa moderna com jardim na entrada, paredes com pintura neutra, porta de madeira e vidro, garagem aberta, luminárias pretas e guarda corpo metálico. Projeto Fernando Roma. Casa moderna com jardim na entrada, paredes com pintura neutra, porta de madeira e vidro, garagem aberta, luminárias pretas e guarda corpo metálico. Projeto Fernando Roma.

Esse primeiro tópico faz referência àquelas residências majestosas, de características mais modernas, mas com detalhes ornamentais bastante sutis.

Geralmente estas casas apresentam linhas retas, que vão desde a fachada aos percursos de jardins. Até mesmo a sua cobertura é vista da calçada como sendo algo plano - já que os seus caimentos ficam ocultos atrás de uma aba reta.

Mansões que seguem este conceito geralmente são pintadas em cores neutras, como bege e gelo.

Mas para quebrar qualquer monotonia visual, as suas paredes poderiam ser enfeitadas com frisos delicados - feitos de pedra, concreto ou até mesmo com peças de isopor revestidas de cimento. E o toque final vai para os marcantes trabalhos de gradil de ferro.

Mansão com fachada em linhas curvas

Casa ampla com pintura clara na parede, janela de vidro ampla e fonte revestida com pastilhas azuis. Projeto

Aquiles Nicolas Kílaris. Casa ampla com pintura clara na parede, janela de vidro ampla e fonte revestida com pastilhas azuis. ProjetoAquiles Nicolas Kílaris.

A fachada de uma mansão pode chamar a sua atenção por outras características. Talvez, ao invés de se valer de linhas retas, ela apresenta lindas formas sinuosas.

Neste caso, sacadas e varandas - resultantes de um jogo volumétrico semelhante ao vai e vem das ondas do mar - podem criar o interessante movimento nesta arquitetura e valorizar ainda mais a construção.

Em tal situação é importante ter ainda mais atenção com os desenhos de esquadrias e paisagismo. Esperamos que estes elementos sejam a favor do desenho de fachada mas fluido, não contrário - competindo em traços e fazendo olhar do observador ficar confuso, se perdendo na obra.

Ou seja, todo o conjunto deve estar em harmonia visual. Para isto, é necessário um estudo aprofundado de projeto de arquitetura.

Mansão com pátios internos e piscina

Piscina com borda infinita e luminárias metálicas. Piscina com borda infinita e luminárias metálicas.

Projetos de residências compactas costumam valorizar mais ambientes internos de habitação. Ao contrário disso, as mansões instaladas sobre grandes áreas de terreno criam a expectativa nas pessoas de também ambientes externos mais bem planejados.

É provável que, neste caso, haja uma maior dedicação em construir uma edificação em um formato mais atraente, com áreas de jardins ao redor.

Uma das características mais emblemáticas das mansões - talvez o ponto mais alto da sua arquitetura - seja justamente a integração entre estes ambientes.

Do lado de fora da casa, vemos vários recantos especiais cuidadosamente decorados com plantas e móveis, além de equipamentos que ajudam a criar zonas funcionais dentro do paisagismo. Dentre eles, piscinas, fontes e espelhos d'água - refletindo e duplicando a grandiosidade desta construção.

Mansão com riqueza de paisagismo

-

Por falar em paisagismo, o tratamento de jardim dado à área externa das mansões é algo que já vem previsto no próprio projeto arquitetônico da residência.

Existe uma preocupação muito grande em distribuir as espécies nos canteiros de modo a formar molduras em torno do prédio. E o arquiteto brinca com as opções de alturas, cores e texturas das plantas para enfatizar o estilo da casa - clássica, rural, tropical ou outro.

Opções de plantas para projetos de paisagismo de mansões: luca, pacová, agave, bananeira ornamental, bromélias, cerca viva, ficus, dracena, pata de elefante, árvore da felicidade, palmeiras, singônio, chamaedora e comigo ninguém pode.

Mansão com janelões e revestimentos diferenciados

Mansão com paredes de vidro, varanda superior com guarda corpo metálico, luminárias embutidas no forro de madeira e jardim com grama natural. Mansão com paredes de vidro, varanda superior com guarda corpo metálico, luminárias embutidas no forro de madeira e jardim com grama natural.

Por último, vamos destacar mais características presentes na arquitetura de algumas mansões. Por exemplo, aquelas residências construídas em condomínios ou propriedades em áreas mais remotas costumam integrar o interior com o exterior das construções de modo a ampliar espaços habitados e ou aproveitar a beleza da paisagem. E estas, portanto, teriam vários ambientes - principalmente salas e quartos - com grandes aberturas de janelas.

E se o que chama a atenção em alguns projetos são estes grandes panos de janelões - muitas vezes criados com portas de correr - em outros é a marcação de base. Para que você entenda melhor esse exemplo, devemos citar as casas construídas em colônias italianas e germânicas, quase sempre com a parte de baixo erguida sobre blocos de pedras.

Claro que nem sempre precisamos utilizar o elemento natural para realçar esse tipo de marcação. Do mesmo tipo de material que são feitas as molduras de parede, também podemos encontrar placas falsas de pedras para fachada.

Destacar o andar inferior da construção fará todo o resto acima disso parecer muito maior, dando ainda mais grandiosidade à imagem que temos da própria mansão.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.

