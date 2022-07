Como fazer um closet no quarto usando uma parede de drywall?

Você sonha ter um closet, mas não quer gastar muito dinheiro no projeto? Saiba que a solução é investir no closet de drywall.

Drywall é um sistema de construção a seco composto por perfis, tratamento acústico e placas de gesso. É uma forma muito mais leve, barata e rápida de levantar paredes e divisórias em casa.

Fazer um closet de drywall não exige quebrar paredes e nem levantar estruturas de tijolo. É muito simples e econômico. Por isso, consideramos a melhor opção para transformar um projeto. Separamos aqui algumas dicas de como fazer um closet no quarto usando drywall.

Vantagens do closet em drywall

Ainda não sabe se quer investir ou não no closet de drywall? Então confira as principais vantagens:

Projeto sob medida: o closet é feito de acordo com o espaço, de modo que cada cantinho é aproveitado para atender suas necessidades. O custo para fazer um closet de drywall é muito mais barato e é um móvel com vida útil longa, especialmente se você investir em gavetas, cabideiros e nichos sob medida.

Em desvantagem, podemos citar a sujeira que o gesso (material que faz parte da composição do drywall) gera durante a instalação. Porém, depois de pronto, o material não gera mais poeira.

Como fazer um projeto de closet no quarto?

O primeiro passo é tirar as medidas do quarto. Isso é importante para saber qual será o melhor formato do closet dentro do dormitório. Geralmente os cantos do ambiente são os melhores espaços para aproveitar, mas o tamanho dele deve ser determinado de acordo com as medidas do ambiente.

Também é importante definir as medidas do closet de modo que não interfira na circulação do espaço, portanto, caso você tenha um quarto pequeno, evite fazer um projeto muito grande.

Dica: contrate um profissional para fazer um projeto que aproveite mais espaço na decoração. Pode ser um arquiteto ou o responsável por levantar a parede drywall. Eles sabem os truques para otimizar e valorizar o ambiente.

Móveis multifuncionais

Não importa o tamanho do seu closet, indicamos a utilização de móveis práticos e funcionais no projeto.

Para garantir isso, faça uma lista com os tipos de roupas e acessórios que você tem no guarda roupa. É de acordo com essa lista que você sabe qual a quantidade de cabideiros e gavetas necessários para compor o closet.

Geralmente roupas mais leves, que amassam com facilidade, como camisas, polos e vestidos, precisam ficar penduradas. Então, caso tenha uma grande quantidade, monte um closet que tenha mais espaço para pendurar roupas.

Quem tem muitas camisetas pode investir em nichos e gaveteiros, pois eles facilitam a organização das peças e, consequentemente, facilitam na hora de encontrá-las.

Melhores formatos de closet

Como já adiantamos, é interessante fazer um closet de tamanho proporcional ao espaço. Porém, vamos listar alguns formatos que são interessantes para quem tem ambientes compactos. Confira!

Closet na lateral: aproveite as paredes do quarto para fazer apenas uma e, assim, separar o dormitório do closet. Esse é o espaço geralmente utilizado para o guarda roupa, então a estrutura não interfere tanto no tamanho do ambiente. É um dos formatos mais econômicos.

Atrás da cama: esse formato é similar ao que citamos acima, porém, você não precisa levantar uma parede completamente, é possível fazer apenas meia parede para deixar o quarto mais aberto e organizado.

Cantos: aproveite um dos cantos para fazer um closet pequeno e simples.

Finalize o projeto com espelhos

O espelho é indispensável para o closet, especialmente os modelos maiores, onde é possível ter uma visão de corpo inteiro.

Escolha um modelo grande para colocar na parede do closet. Caso não tenha espaço suficiente, compre um espelho de chão, pode mudar de lugar com facilidade.

Outra dica é fazer alguns móveis do closet com efeito espelhado, como as gavetas ou até a própria porta.

Essas dicas de decoração foram criadas pela Equipe da Viva Decora.

