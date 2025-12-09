Stellantis vai levar minicarro elétrico da Fiat aos EUA após fala de Trump

A Stellantis, controladora da Chrysler, anunciou nesta segunda-feira que vai oferecer nos Estados Unidos um pequeno veículo elétrico da Fiat chamado Topolino. As informações são da CNBC.

A montadora não revelou quando o modelo chegará ao mercado, mas o CEO da Fiat, Olivier François, confirmou os planos e disse que “mais detalhes serão divulgados no ano que vem”.

O anúncio ocorre menos de uma semana após o presidente Donald Trump elogiar os pequenos carros "Kei", populares no Japão, durante reunião na Casa Branca com o CEO da Stellantis, Antonio Filosa, além de parlamentares e executivos do setor automotivo dos EUA.

“Eles são muito pequenos. São realmente fofos”, disse Trump. “Eu perguntei: ‘Como eles se sairiam neste país?’ E todos parecem achar que seria bom, mas hoje você não pode fabricá-los.”

Trump afirmou que determinou ao secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, que permita a produção e a circulação de minicarros no país. Não é exatamente ilegal fabricar esse tipo de veículo nos EUA, mas ele precisa atender a padrões de segurança, limites de velocidade e outras regulamentações, segundo a CNBC.

Significado do nome

O Topolino, cujo nome significa “ratinho” em italiano, é classificado pela Stellantis como um quadriciclo elétrico, e não como um carro. O veículo tem velocidade máxima de cerca de 45 km/h e autonomia de até 75 quilômetros por carga. A produção ocorre no Marrocos.

Veículos muito pequenos tradicionalmente têm baixa aceitação nos Estados Unidos.

A última tentativa relevante de expandir esse segmento ocorreu após a Grande Recessão de 2009, durante o governo Barack Obama. Na época, a Fiat foi autorizada a comprar a Chrysler, então em processo de falência, em parte para ajudar a levar esse tipo de automóvel ao mercado americano.

A Fiat e seu compacto urbano Fiat 500 voltaram a ser vendidos nos EUA em 2011. No primeiro ano cheio, em 2012, a marca vendeu 43.772 veículos no país. No ano passado, foram cerca de 1.500 unidades.