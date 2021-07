Abertura da Olimpíada de Tóquio: onde e como assistir

Após serem adiados por um ano, os Jogos Olímpicos de Tóquio começaram na terça-feira, 20, mas a abertura oficial será nesta sexta-feira, 23, às 8h (horário de Brasília).

Por causa dos protocolos sanitários para conter a pandemia de covid-19, nenhum evento em Tóquio terá a presença de público, e a cerimônia de abertura da Olimpíada não será exceção à regra. A festa será menor, com a presença de poucos chefes de Estado e convidados.

Para assistir no Brasil, a única opção na TV aberta é a Globo, que detém com exclusividade os direitos de transmissão do evento. Já na TV fechadas opções são SporTV e BandSports. Também é possível acompanhar via streaming, no Globoplay.

A cerimônia deve homenagear as vítimas do terremoto e tsunami de 2011 que levou ao desastre nuclear de Fukushima, com um balanço de mais de 18.000 mortos. O Time Brasil será representado no Estádio Olímpico pela judoca Ketleyn Quadros e pelo levantador Bruninho, do vôlei, como porta-bandeiras.

Cercada de polêmicas, a cerimônia acontece apenas um dia após a demissão de seu diretor artístico, Kentaro Kobayashi, demitido por causa de uma "piada" feita há duas décadas sobre o Holocausto, resgatada através de um vídeo divulgado na manhã de quinta-feira, 22.

Esta não é a primeira baixa na organização do evento. Na segunda-feira, o compositor Keigo Oyamada pediu demissão após uma entrevista antiga na qual admitiu que praticou bullying contra pessoas com deficiência gerar repercussão negativa, e em março, o diretor artístico das cerimônias de abertura e encerramento da Olimpíada, Hiroshi Sasaki, já havia deixado o cargo após fazer comentários considerados inapropriados e machistas.

