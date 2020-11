Como a morte de Maradona está repercutindo nas redes sociais

O ex-jogador argentino Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira de parada cardiorespiratória, segundo o jornal argentino Clarín. Maradona tinha 60 anos e estava se recuperando de uma cirurgia recente para a retirada de um coágulo na cabeça.

Autoridades, personalidades do futebol e clubes onde Maradona jogou lamentaram sua morte nas redes sociais.

O presidente da Argentina publicou em seu Twitter: “Você nos levou ao topo do mundo. Você foi o maior de todos. Obrigado por ter existido, Diego. Nós vamos sentir sua falta para sempre”.

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

O perfil oficial do governo cubano lamentou a morte e lembrou que o ex-jogador morreu no mesmo dia que Fidel Castro, amigo de Maradona por décadas: “A história quis que eles [referência a Fidel Castro que morreu em 25 de novembro de 2016] partissem no mesmo dia”.

La historia ha querido que partan el mismo día. “Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me la cerraban, no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón.”#HastaSiempreDiego pic.twitter.com/739iG4Lik6 — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) November 25, 2020

Pelé — sempre ligado ao argentino em discussões sobre quem seria o maior jogador da história do futebol — também lamentou a morte do ídolo argentino em seu perfil do Instagram: “Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu.”

Lionel Messi, jogador do Barcelona e da seleção argentina, disse em sua rede social: “Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Ele nos deixa, mas não vai, porque Diego é eterno. Guardo todos os belos momentos vividos com ele e queria aproveitar a oportunidade para enviar minhas condolências a todos os seus familiares e amigos. DESCANSE EM PAZ”

O Boca Juniors, da Argentina, clube pelo qual Maradona fez história no início da década de 1980, e depois voltou a defender em meados da década de 1990, declarou: “Eterno agradecimento. Eterno Diego”

O Napoli, da Itália, clube onde Maradona fez história na Europa com os títulos italianos de 1987 e 1990 e da Copa da Uefa de 1989, publicou: “Todos esperam nossas palavras. Mas que palavras podemos usar para explicar uma dor como a que estamos experimentando? Agora é a hora de chorar. Então haverá tempo para palavras. Diego”.



Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego 💙 pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Políticos brasileiros e do exterior, diversos clubes pelo o mundo e jogadores — como Neymar Jr. e Cristiano Ronaldo — também postaram homenagens a Maradona em suas redes sociais.