Comfort food: 8 restaurantes em São Paulo para comer lasanha

Com a chegada do inverno, Casual Exame selecionou restaurantes italianos em São Paulo para aproveitar uma boa massa, principalmente uma lasanha. Na seleção, pratos tradicionais como a lasanha à bolonhesa, e versões como lasanha de bacalhau e vegetariana.

Piccini Cucina

O chef Ney Alves do Piccini Cucina tem no seu menu duas opções diferentes de lasanha. Uma delas é a Lasagna di Baccalà – massa feita na casa com bacalhau, molho pomodoro e azeitonas pretas (R$ 95) e a Lasagna di Verdure com berinjela, abobrinha, Scamorza defumada e pesto (R$ 85).

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista - São Paulo | Tel (11) 96481-7877 | Horário de segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 00h, sexta e sábado das 12h às 16:30h e das 19h às 00h, domingo das 12h às 16h30 e das 19h às 22h30.

Modern Mamma Osteria

Os chefs Salvatore Loi e Paulo Barros tem no menu a famosa Lasanheta de Vitelo com creme de grana padano e trufas negras servida com molho demi glace e fonduta de queijo (R$ 88).

Serviço: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo | Telefone: (11) 93083-8387 | Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h.

Nonna Rosa

O restaurante italiano no coração dos Jardins capitaneado pelo restaurateur Marcelo Muniz, serve a Lasagna Della Rosa – a clássica lasanha bolonhesa com massa feita na casa diariamente (R$ 75).

Serviço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo | Fone:(11) 2369-5542 | horário de segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h.

Ella Fitz

No restaurante comandado pela chef Ana Cremonezi há a tradicional Lasanha Alla Bolognesa (R$ 125) feita com massa verde e grana padano, ideal para dividir.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo | Telefone (11) 93083-8387 | Horário de segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h.

Vinheria Percussi

Um dos pratos mais pedidos na casa comandada pelos irmãos Silvia e Lamberto Percussi é a Lasagne Napoletana, feita com lâminas de massa fresca artesanal, entremeadas com bechamel, ragu de carne bovina, presunto, mussarela e tomate (R$ 64,90) que pode ser pedida pelo iFood.

Serviço: R. Bianchi Bertoldi, 109, Pinheiros. WhatsApp: (11)97648-8087. Horário de funcionamento: De terça a quinta das 12h às 15h e das 19h às 22h30. Às sextas das 12h às 15h e das 19h às 23h. Aos sábados das 12h às 16h30 e das 19h às 23h. Aos domingos do meio-dia às 16h30. Fechado na segunda.

Casa Santo Antonio

No menu, o chef Aluísio Sabino destaca uma deliciosa Lasagna de Cordeiro com fonduta de parmesão e molho do assado (R$89).

Serviço: Endereço: Av. João Carlos da Silva Borges, 764 - Granja Julieta – São Paulo/ SP Telefone: 11 4328-6205 ou 11 97532 4548 Horários de funcionamento: Segunda à sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 24h e Domingo das 12h às 17h.

Maremonti

No Maremonti, a boa pedida é a Lasagna alla Bolognesa (clássica lasanha à bolonhesa gratinada o forno R$ 80).

Serviço: Alphaville: Alameda Rio Negro, 111, Piso 1, Iguatemi Alphaville | Tel.: (11) 4688-1160. Campo Belo: Rua Princesa Isabel, 953, Brooklin | Tel.: (11) 5093-6040

Sky Hall Garden

O chef e sócio, Martin Casilli desenvolve pratos autorais e tradicionais como a Lasagna Bolognese - Lasanha de massa caseira, bolognese e creme parmeggiano, acompanha mini salada de panc’s (R$ 65).

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1327 – Jardins @skyhallgardenWhatsapp: (11) 97689-3567. Terça a Sábado: 12h - 23h30 Domingo: 10h - 18h