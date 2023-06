Dividindo as panelas: chefs fazem intercâmbio em restaurantes para criarem menus únicos

Delivery, cozinhas pop up e vendas de créditos, foram algumas formas dos restaurantes sobreviverem à pandemia. Passada a crise global, restaurantes voltam a convidar chefs para jantares a quatro, seis e até dez mãos. As "ocupações", além de apresentarem aos clientes novos pratos, são um intercâmbio para os chefs.

"Observo que muitos chefs estão fazendo estes eventos, pois têm vontade criar relacionamentos e se conhecer melhor. Já o consumidor é muito receptivo, gosta das trocas e da variedade de opções", comenta Joana Munné, fundadora da agência de consultoria gastronômica Síbaris.

“Eu adoro a cozinha como um ambiente colaborativo, de trocas, de unir conhecimento e identidades. A gastronomia de vegetais é muito rica e tem inúmeras possibilidades". diz Mari Sciotti chef-proprietária do Quincho, que na próxima terça-feira, 27, se une ao chef Raphael Vieira, do restaurante 31, para a criação de um menu vegetariano. "É uma honra participar desse jantar no 31 e potencializar essa culinária que tanto acreditamos, tendo o universo vegetal como protagonista”, completa.

Para as próximas semanas, chefs de restaurantes paulistanos se encontram unindo diferentes culinárias, do italiano ao taiwanês e vegetarianos, confira.

31 Restaurante e Quincho

Dois dos principais expoentes da cozinha vegetal de São Paulo, o 31 Restaurante e o Quincho se unem na noite do dia 27, terça-feira. No 31, o chef Raphael Vieira recebe Mari Sciotti e Rafael Aoki, chef-proprietária e chef de confeitaria do Quincho, respectivamente, para um jantar a seis mãos, às 19h30.

O trio prepara um menu vegetariano de seis etapas (R$ 250), que explora ingredientes da estação sob os olhares criativos de cada chef e celebra premissas comuns aos dois restaurantes: a de uma cozinha vegetariana saborosa e autoral, que atua a partir de ingredientes naturais fornecidos por parceiros locais.

O chef Raphael Vieira dá as boas-vindas com a primeira entrada da noite: berinjela assada e marinada, acompanhada de vinagrete de toffee. A chef Mari Sciotti segue o curso com alho-poró braseado com molho de damasco. Na sequência, marcham os principais: sandubinha com mini brioche, shitake defumado, nirá, picles de couve-flor e maionese de gotchujang, também assinado pela chef, e um cozido de soja com alho negro preparado por Vieira.

Para o desfecho, entra em cena Rafael Aoki. O chef confeiteiro especializado em confeitaria empratada com ingredientes brasileiros serve um creme de gengibre e capim santo como pré-sobremesa. Na última etapa, Aoki une sazonalidade à sua marca registrada – criações com equilíbrio de sabores e baixo uso de açúcar – em um sorbet de canela com mousse de especiarias, farofa de cacau alcalino e pinhão.

Serviço: Data: 27 de junho (terça-feira), 19h30 Preço: R$ 250. Reservas: via inbox no @31restaurante ou pelo whatsapp (11) 91083-9721. Pagamento antecipado via pix Endereço: 31 Restaurante - Rua Rego Freitas, 301, Centro

Chef Dario Costa recebe Matheus Zanchini na Deus

Também no dia 27 de junho, o chef Dario Costa abrirá as portas de seu restaurante em São Paulo, o Deus Ex Machina, para o chef Matheus Zanchini, do Borgo Mooca. Combinando ingredientes de mar e terra, e influências italianas que fazem parte da base de trabalho de ambos os chefs, o menu especial criado conjuntamente contará com calzone de polvo na salsa; Amatriciana, canjiquinha de porco, camarão e lula, e milho na brasa com maionese de tofu e farelo de cogumelo seco.

Na data, o cardápio regular da casa seguirá disponível no salão do térreo com pratos de influências asiáticas e italianas, complementadas pela cultura caiçara que forma a base culinária do chef Dario Costa. Tais como o Mie Goreng (R$ 67), emblemático prato balinês de noodles salteado na wok com temperos do sudeste asiático, frango e com um ovo frito, e o Lombo de Atum na Brasa (R$ 126), que acompanha pasta de tomate queimado e couve-flor assada no forno a lenha.

Serviço: Data: 27 de junho Endereço: Av. Rebouças, 3658 - Pinheiros, São Paulo - SP Telefone: (11) 91206-8408

Mila abre as portas para o restaurante Mapu

Na próxima terça-feira, 27, o Mila, um restaurante onde os sabores italianos ganham toque cosmopolita, se transforma em um palco para uma fusão cultural única. Nesta noite, a Itália encontra Taiwan: os chefs do Mapu, Caio Yokota e Victor Valadão, conhecidos por sua culinária taiwanesa, tornam-se os convidados de honra de um jantar pop up, carinhosamente chamado de MIPU.

Unindo habilidades culinárias, as equipes do Mapu e Mila, irão preparar pratos que desafiam as opções tradicionais de seus respectivos restaurantes. Os convidados também poderão experimentar as criações inovadoras do chef de bar do Mapu, Maurício Barbosa. A noite promete pratos como o Xian Bing de pato, dumpling recheado com pato e glacê de frango (R$38), Panqueca de cebolinha e ragú (R$39), a Pizza de queijo, rou song, nori e gergelim (R$45), o Pappardelle chilli oil e tulha (R$70) e o Bao Tiramisu (R$29). Além dessas, serão apresentadas ao menos mais oito criações exclusivas.

Para garantir lugares, as reservas podem ser feitas pelo telefone ou WhatsApp (11) 2925-8442, em duas opções de horários: 19h e 21h. As vagas são limitadas.

Serviço: Mila recebe o Mapu. Terça-feira, 27, a partir das 19h. Rua Bandeira Paulista, 1096, Itaim Bibi - São Paulo. Reserva aconselhada, em dois horários (19h ou 21h), ou por ordem de chegada Telefone / WhatsApp: (11) 2925-8442.

Ícone Asiático recebe Jacques Faure, Femi Faure e Tazio Balkou

Os chefs Roberto Satoru e Alexandre Ortigoso, que comandam o restaurante Ícone Asiático terá uma programação especial no dia 25 de julho. A partir das 17 horas, eles recepcionam o chef Jacques Faure, a frente do Jac Bistrô, além dos chefs Femi Faure e Tazio Balkou para uma tarde repleta de boa comida e boa música.

O menu de 5 tempos (R$ 180) terá de entradas o oniguiri recheado com uni, nitamago e legumes e o Cogumelos alla Carbonara, servido com creme de nata, talos de cogumelos, alho poró, gema mole, finalizado com guaciale, pecorino e pimenta do reino. Já os convidados irão cozinhar no dia Mapo Jambu – tofu poché, laqué no molho de pimenta e jambu, acompanhado com shitake assado; Arraia Picoal servida com pancetta e caviar de pimenta biquinho e, para a sobremesa, Paris Brest feito com ingredientes brasileiros.

Para embalar o jantar, haverá apresentação de Olga Dêly e Zé Garcez que trazem uma interpretação de clássicos de bossa nova, do samba e do jazz em francês.

Serviço: Data: 25 de julho (terça-feira), a partir das 17h Preço: R$ 180 Reservas: (11) 2667-6217 @iconeasiatico Endereço: Rua Fidalga, 79 – Pinheiros - São Paulo