Com tema 'Imaginários', SPFW revisita três décadas da moda brasileira

O São Paulo Fashion Week começa nesta terça-feira, 13, a 61ª edição do evento, que encerra o ciclo de celebrações pelos 30 anos da semana de moda. Até domingo, 18, serão 24 desfiles no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, e em diferentes endereços da cidade, em uma programação que aproxima marcas consolidadas, criadores independentes e novos nomes da moda brasileira.

O tema da temporada é Imaginários, uma proposta que olha para os símbolos e as narrativas que a moda brasileira ajudou a construir ao longo de três décadas. Uma frase de Ailton Krenak, segundo a qual o futuro não existe e apenas o imaginamos, serve de ponto de partida para a programação.

Arte nos vidros do Pavilhão

A exposição Imaginários, com curadoria de Hanayrá Negreiros, ocupa os vidros e superfícies do Pavilhão com reproduções de obras de 12 artistas, entre eles Aline Bispo, Goya Lopes, Silvana Mendes e Patrícia Kamayurá. A curadora parte da espiral, símbolo que acompanhou as comemorações dos 30 anos, e recorre a cosmologias de povos originários e afro-brasileiros para pensar ideias de origem, memória e continuidade. A mostra também traz trabalhos tridimensionais de Alberto Pitta, cedidos pelo Museu Afro Brasil, e uma obra de Emanoel Araujo, da Galeria Nara Roesler.

Duas outras exposições, ambas com curadoria de Paulo Borges, fundador e diretor criativo do SPFW, entram na agenda dos 30 anos. Na galeria Via Foto, em Pinheiros, Moda Entre Olhares reúne releituras do designer e stylist Davi Ramos para looks icônicos de 21 marcas e estilistas que passaram pelo evento. Reflexos apresenta um recorte dos 25 anos de carreira da fotógrafa Fernanda Calfat.

O programa Cria Costura, do Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa (Inmode), monta a exposição Circularidades com peças feitas pelos alunos a partir de materiais doados por marcas do SPFW, sob orientação do estilista Wilson Ranieri. O grupo também desfila no sábado, 17, com uma coleção inspirada em Burle Marx e desenvolvida no módulo conduzido pela estilista Simone Nunes.

Academy, wellness e ingressos

Entre os dias 16 e 18, a segunda edição do SPFW Academy promove encontros com o tema Estética e Imaginários: A Moda Como Construtora do Simbólico, com curadoria da pesquisadora Nathalia Anjos e mediação do designer Dudu Bertholini. No sábado, das 8h às 12h, a área externa do Pavilhão recebe o SPFWellness, com aulas de bike, treino funcional, pilates, yoga e banheira de gelo.

Os ingressos são vendidos pelo site da Eventim. O passe Hub, que dá acesso às áreas comuns e exposições, custa a partir de R$ 120. Para assistir a um desfile, o Inside Standing (em pé) sai a partir de R$ 220 e o Inside (sentado), a partir de R$ 310. O Club, que libera todos os desfiles do Pavilhão no dia escolhido, área VIP e welcome kit, parte de R$ 1.600. Há meia-entrada e desconto para clientes do C6 Bank.

Line-up completo

Terça-feira, 13 de outubro

11h – Herchcovitch;Alexandre (externo)

19h – Forca (externo)

Quarta-feira, 14 de outubro

11h – Marina Bitu (externo)

15h – À La Garçonne

17h – Mercado Livre (projeto especial)

19h – Martins 20h30 – Artemisi

Quinta-feira, 15 de outubro

15h – Catarina Mina

17h – Sou de Algodão + Ronaldo Fraga

19h – Dario Mittmann

20h30 – João Pimenta

Sexta-feira, 16 de outubro

12h – Lilly Sarti

15h – Santa Resistência

17h30 – Amir Slama

19h30 – Hisha

21h – Handred (externo)

Sábado, 17 de outubro

11h – Uó por Marcelo Sommer (externo)

15h – Aluf

17h – Normando

19h – Cria Costura (projeto especial)

20h30 – Dendezeiro

Domingo, 18 de outubro

16h – Foz

18h – Ammi

20h – Apartamento 03