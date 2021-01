Com seis taças, torne-se o Mestre dos Vinhos com este jogo de tabuleiro

Jogue os dados, aprecie uma taça de vinho, tente adivinhar suas características e ganhe o título de “Mestre dos Vinhos”. Resumidamente, essas são as regras do recém-lançado jogo de tabuleiro Mestre dos Vinhos Tintos do Mundo (399 reais), desenvolvido pelo fotógrafo e publicitário Marcos Gomez.

Há 11 anos, Gomez começou a frequentar a Confraria dos Publicitários, grupo que se reúne para trocar experiências e, é claro, degustar vinhos. Estudando sobre vinhos, fazendo enoturismo pelo mundo, e jogando jogos de tabuleiro, decidiu empreender unindo o hobby à diversão.

Sua ideia sempre foi fazer um jogo educativo sobre o mundo dos vinhos. “Muitas pessoas me perguntavam como poderiam participar da confraria, e também me pediam para criar um quiz de vinhos, para jogar entre amigos. Mas eu nunca quis desenvolver um jogo nesse formato, pois acredito que não agrega muito conhecimento, e após um tempo se esgota a novidade”, conta Gomez. Foi então que a confraria que participava o inspirou para que outras pessoas se juntassem com os amigos para beber vinhos, criando o jogo Mestre dos Vinhos.

O jogo de tabuleiro é um teste às cegas para que iniciantes e especialistas se divirtam enquanto provam vinhos. O jogo de tabuleiro é um teste às cegas para que iniciantes e especialistas se divirtam enquanto provam vinhos.

O jogo vem em ótimo momento por conta de dois fatores: vinhos e jogos de tabuleiro. Em 2020 a pandemia fez com que os brasileiros em isolamento social consumissem mais vinhos, entre os meses de janeiro e setembro, houve um aumento de 37% na comercialização da bebida fermentada de uva. O segundo ponto é que, com o combo do isolamento social junto com o sucesso da série O Gambito da Rainha, houve um crescimento por buscas de jogos de xadrez e jogos de tabuleiro moderno.

São duas modalidades para se jogar Mestre dos Vinhos: o Desafio Confrades e o Desafio Sommelier/Sommelière. Na primeira categoria, cada participante leva uma garrafa de vinho e preenche em uma ficha as características dos vinhos, desde tipo de uva, idade do vinho, teor alcoólico, país, e outras especificações. A partir daí começa a parte boa. Às cegas, os jogadores confrades analisam o aroma, a coloração e sabor do vinho, e tentam adivinhar as características colocando suas peças nos locais indicados no tabuleiro. Vence a rodada quem fizer mais pontos. Ao final de todas as degustações, o vencedor consagra-se um sommelier.

A segunda modalidade, Desafio Sommelier/Sommelière, possui as mesmas regras dos Confrades, mas apenas uma pessoa seleciona os vinhos e desafia os outros jogadores.

Gomez conta que não é preciso ser um grande entendedor de vinhos para jogar, já que o tabuleiro tem dicas em infográficos para identificar os vinhos. Além disso, “diferentemente de jogos em que o perdedor fica triste, com o Mestre dos Vinhos, ao final do jogo, todos ficam no mínimo alegres, até quem perdeu”, conta rindo.

Detalhe do tabuleiro. O jogo acompanha ainda um kit degustação. Detalhe do tabuleiro. O jogo acompanha ainda um kit degustação.

Desenvolvido para ser jogado com vinhos tintos, seu criador conta que já planeja uma versão para vinhos brancos, e um jogo específico para vinhos europeus. O jogo que requer mais atenção do que estratégias não acompanha as bebidas, mas possui um manual que indica como identificar tipos diferentes de vinho através do olfato, paladar e coloração. Além das peças, como tabuleiro, fichas técnicas, minigarrafas (usadas como peões), o jogo acompanha capas para serviço do vinho às cegas, corta-gotas e marcadores de taças.

As vendas são feitas pelo telefone (11) 9 4149-2127, por meio do site e na loja Pingo No I, Rua Mourato Coelho, 1.191 – Vila Madalena, São Paulo.