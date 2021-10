Com referências ao Brasil, Riachuelo lança collab com Moschino

As estampas coloridas em referência à cultura pop da Moschino desembarcam pela primeira vez no Brasil em uma collab com a Riachuelo. A coleção, batizada de Moschino for Riachuelo tem assinatura de Jeremy Scott e referências do Brasil nas estampas.

Frutas como morango, banana, abacaxi e uva foram desenhadas por Jeremy em homenagem ao Brasil exclusivamente para a collab e ganharam vida como personagens vestidos de acessórios Moschino de maneira surpreendente e lúdica.

Um destaque da coleção é a parceria com a Warner Bros. Consumer Products, representada por Piu-Piu, Patolino e Pernalonga. Nas peças da coleção, os personagens do Mundo Looney entram no clima da tropicalidade e estampam peças sem gênero.

Entre os itens estão moletons, biquínis, bolsas, camisetas, vestidos, tricots, jaquetas e calças jeans. As ilustrações também estão presentes em itens de lifestyle, como agendas e garrafas térmicas.

Com Luisa Sonza estrelando a campanha, o conceito se refere ao universo das frutas, sob o tutti frutti representado pelo bubble gum.

Além disso, a loja localizada na rua Oscar Freire, 777, ficou 4 dias fechada para ser repaginada com móveis e objetos decorativos inspirados em elementos da coleção. Uma loja “instagramável”, para que clientes possam provar e clicar seus looks.

O piso térreo da loja é inspirado no tradicional bubble gum; já o primeiro piso, nos personagens Pernalonga, Patolino e Piu-Piu da Warner Bros.; e, no último piso, as frutas, com as estampas criadas por Jeremy Scott exclusivamente para a coleção.

As peças limitadas serão comercializadas a partir de hoje (19) no e-commerce da Riachuelo e em lojas selecionadas.