Com Fiuk, Projota e Karol Conká, BBB 2021 começa com audiência forte. Vai continuar assim?

O Big Brother Brasil 2021, da rede Globo, tenta copiar a receita do sucesso que teve com a edição do ano passado. Com um elenco conhecido pelo telespectador, com nomes como Fiuk, Projota e Carol Conká, a aposta deste ano parece ter dado certo – pelo menos na (quase) primeira semana do reality show.

O primeiro episódio do BBB, que foi ao ar na última segunda-feira, 25, teve um resultado melhor do que as edições de 2019 e 2020 em São Paulo e no Rio de Janeiro, segundo a própria emissora.

Em São Paulo, o programa obteve 27 pontos de audiência e 49% de participação, o que representou um aumento de 17%. No Rio de Janeiro, foram 31 pontos e 52% de participação. O primeiro episódio de 2020, por sua vez, marcou 25 pontos de audiência – três a mais do que a estreia do BBB19.

Já o segundo episódio teve uma média de 27,6 pontos em São Paulo, com picos de 30,9 e participação de 43%, segundo dados preliminares divulgados no Twitter. O terceiro dia de confinamento registrou 26 pontos e 43% de participação, também em SP. Os pontos representam uma alta de 13% em relação às quartas-feiras anteriores à estreia do BBB21.

A edição deste ano do reality show também está fazendo sucesso nas redes sociais, ficando todos os dias entre os assuntos mais comentados no Twitter. Na madrugada deste sábado, 30, as brigas dos brothers gerou uma série de comentários sobre o programa.

A edição de 2020 do BBB bateu recordes. O 10º paredão do programa que foi ao ar no ano passado, com os participantes Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez, teve mais de 1,5 bilhão de votos no Gshow – o que valeu à atração o certificado do Guinness World Records.

Discussões sociais realizadas pelo elenco do programa, como feminismo e racismo, também trouxeram audiência para o Big Brother, bem como o distanciamento social, que obrigou pessoas a ficar em casa, aumentando seu engajamento com programas e séries. A média diária de audiência foi de 37 milhões de pessoas na televisão aberta e por assinatura. Além de 4,3 bilhões de impressões nos perfis oficiais nas redes sociais.

A expectativa é que o mesmo se repita neste ano.

Por isso a meta ambiciosa de 20 participantes em vez dos 18 que já eram padrão nas demais edições e de uma duração estendida do BBB. Ainda não se sabe se os mesmos frutos serão colhidos – em 2020, mais do que um elenco forte, o Big Brother contou com a sua cota de sorte. O que se sabe é que, até o momento, o segundo dia desta edição conseguiu alcançar um público que demorou dois meses para cair nas graças do programa no ano passado.