Com estúdio para games e produções de sucesso, Netflix supera expectativa de novos assinantes

A Netflix prometeu 1 milhão de novos assinantes, mas conseguiu 2,4 milhões no terceiro trimestre, uma vitória para a líder do streaming, que tomou medidas drásticas após a queda de seus números no primeiro semestre.

A empresa surpreendeu o mercado após o fechamento e ganhava 14% nas negociações eletrônicas, após informar que atingiu o número de 223 milhões de contas, após perder 1,2 milhão entre janeiro e junho.

O novo recorde supera o de 221,8 milhões de assinantes no fim de 2021, quando a pandemia fez disparar a demanda de serviços de entretenimento on-line.

"Depois de um primeiro semestre difícil, acreditamos estar no caminho de um crescimento rápido novamente", expressou o grupo californiano, que espera atingir a cifra de 227,6 milhões de assinantes até o fim do ano. A Netflix lançará no mês que vem uma nova assinatura mensal, mais barata, com publicidade, para atrair novos clientes.

Os resultados financeiros da empresa também superaram as expectativas do mercado, em particular seu lucro líquido de US$ 1,4 milhão entre junho e setembro, em vez dos US$ 966 milhões esperados pelos analistas. Seu faturamento atingiu 7,9 bilhões de dólares.

