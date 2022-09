Netflix cria seu primeiro estúdio interno para desenvolver games

A Netflix está criando seu primeiro estúdio interno de videogames em um esforço para ser menos dependente de criadores terceiros e expandir suas ofertas de jogos.

O novo estúdio será baseado em Helsinque, na Finlândia, e dirigido por Marko Lastikka, de acordo com a Netflix. Lastikka passou mais de cinco anos na Zynga, onde trabalhou no FarmVille 3, e antes disso foi cofundador e produtor executivo do Tracktwenty da Electronic Arts, também na capital da Finlândia, de acordo com sua página no LinkedIn.

“Este é mais um passo em nossa visão de construir um estúdio de jogos de nível mundial que trará uma variedade de jogos originais deliciosos e profundamente envolventes – sem anúncios e sem compras no aplicativo – para nossas centenas de milhões de membros em todo o mundo”, disse Amir Rahimi, vice-presidente de estúdios de jogos da Netflix.

O novo estúdio de jogos será o quarto no geral da Netflix, depois que a empresa adquiriu outro estúdio com sede em Helsinque, Next Games, e o Boss Fight Entertainment, no início deste ano. A Netflix lançou o Night School Studio em setembro de 2021.

Atualmente, a Netflix possui 31 jogos para celular em seu catálogo, livres de anúncios e compras no aplicativo, mas disponíveis apenas para assinantes. A empresa planeja ter 50 jogos disponíveis até o final do ano. Isso inclui Stranger Things: Puzzle Games, desenvolvido pela Next Games, baseado na série de sucesso da plataforma e que em breve será exclusivo da Netflix.

A Netflix começou os esforços para expansão com videogames em 2021 como forma de diversificar suas ofertas de streaming com a desaceleração de seu crescimento. Contudo, pouco mais de um ano depois, menos de 1% dos 221 milhões de usuários da Netflix jogam na plataforma, de acordo com relatório da CNBC no mês passado, citando análise da Apptopia. A corrida para reforçar a divisão de jogos vem depois da empresa perder 970.000 assinantes no segundo trimestre.

O novo estúdio ainda não tem um cronograma para iniciar sua produção. “Ainda é cedo e temos muito mais trabalho a fazer para oferecer uma ótima experiência de jogos na Netflix”, disse Rahimi. “Esses quatro estúdios, cada um com diferentes pontos fortes e áreas de foco, desenvolverão jogos que atenderão aos diversos gostos de nossos membros.”